Jorge Branger contundente con Rojo: «No puedes tener amigos de izquierdas, te ven como el enemigo»

Jorge Branger es emprendedor, marketero, estratega digital y creador de contenido. También es conocido como Sr. Millennial o el Rey de LinkedIn.

Un auténtico fenómeno de las redes sociales, es autor del best seller El Club del 1%. Sin embargo, ha tenido más repercusión por otro libro que ha entrado entre los más vendidos: Los logros de Pedro Sánchez. Esta última obra destaca porque no tiene ni una palabra.

Es colaborador habitual en laSexta. También ha participado en medios destacados como Forbes, Revista Emprendedores, El País, Revista Capital, Negocios TV o El Confidencial. Asimismo, ha sido ponente en TEDx.

Visita el plató de Periodista Digital para hablar sobre sus libros, su experiencia en redes y sobre política.

En su conversación con Alfonso Rojo ha dejado muchas frases interesantes: