Jorge Branger contundente con Rojo: «No puedes tener amigos de izquierdas, te ven como el enemigo»

Jorge Branger es emprendedor, marketero, estratega digital y creador de contenido. También es conocido como Sr. Millennial o el Rey de LinkedIn.
Un auténtico fenómeno de las redes sociales, es autor del best seller El Club del 1%. Sin embargo, ha tenido más repercusión por otro libro que ha entrado entre los más vendidos: Los logros de Pedro Sánchez. Esta última obra destaca porque no tiene ni una palabra.
Es colaborador habitual en laSexta. También ha participado en medios destacados como Forbes, Revista Emprendedores, El País, Revista Capital, Negocios TV o El Confidencial. Asimismo, ha sido ponente en TEDx.
Visita el plató de Periodista Digital para hablar sobre sus libros, su experiencia en redes y sobre política.
En su conversación con Alfonso Rojo ha dejado muchas frases interesantes:
«El libro ha tenido un gran impacto: casi 10.000 libros vendidos dicen mucho».
«Amazon me “tumbó” el libro; estoy seguro de que Sánchez tuvo que ver».
«Sánchez es un genio creando cortinas de humo».
«Sánchez aplica el “playbook” clásico del dictador».
«La izquierda lo tiene fácil cuando pierde la narrativa: llaman “facha”, “nazi” o “racista” a quien opina distinto».
«No puedes tener amigos de izquierdas: si opinas distinto, te ven como el enemigo».
«Los de izquierdas creen que la gente de derechas son malas personas, mientras que los de derechas pensamos que ellos solo tienen malas ideas».
«La sociedad española está muy polarizada. Hay mucha gente con el cerebro lavado».
«Soy pijo, no me avergüenzo de mi origen, del esfuerzo de mis padres ni de mis estudios».
«Hemos creado un pequeño Silicon Valley en Madrid para los emprendedores».
«Hay que ser brutal en redes sociales; un ejemplo es Alvise».
«Hay que tratar cada red social de acuerdo con su naturaleza: yo dedico mucho tiempo a LinkedIn porque es perfecta para los negocios».
«El problema muchas veces no son las grandes figuras como Sánchez o Puente, sino todos los que están detrás, los enchufados».