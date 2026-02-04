«Magneto» enciende Madrid: regreso triunfal de la mítica boyband del pop mexicano de los 90

Magneto, la mítica boyband del pop mexicano de los 90, regresa este 4 de febrero a Madrid para encender la Sala del Movistar Arena con una noche de nostalgia, coreografías y grandes himnos generacionales. La agrupación llegó con su alineación actual, formada por Alan Ibarra, Tono Beltranena, Hugo de la Barreda, Elías Cervantes y Mauri Stern.

Un regreso 30 años después

Treinta años después de su última gran etapa en España, Magneto vuelve a la capital para reencontrarse con aquellos fans que crecieron con “Vuela, vuela”, “40 grados” o “Para siempre”, canciones que sonarán con fuerza este 4 de febrero en La Sala del Movistar Arena. El concierto se presenta como un viaje directo a los años 90, con un repertorio cuidadosamente elegido a partir de los discos que el grupo lanzó específicamente para el mercado español.

Según han adelantado sus integrantes, el show estará pensado tanto para el público que los siguió en su primera época como para las nuevas generaciones que han descubierto sus éxitos en plataformas digitales. La cita en Madrid se perfila como una de las veladas más esperadas del calendario pop nostálgico de 2026, con una puesta en escena cargada de energía, baile y momentos emotivos.

La Sala del Movistar Arena, punto de encuentro

El reencuentro tendrá lugar en La Sala del Movistar Arena, un espacio que se está consolidando como uno de los grandes recintos para conciertos de música en directo en Madrid. Allí, los seguidores podrán revivir las coreografías y el carisma que hicieron de Magneto un fenómeno en la televisión, la radio y los escenarios de toda Iberoamérica.

El concierto forma parte de una nueva etapa de la banda, que lleva varios años ofreciendo giras de reencuentro y celebrando el legado del pop juvenil en español. En esta ocasión, además, el grupo compartirá cartel en la capital española con otras propuestas del pop mexicano, reforzando el vínculo musical entre México y España.

Quiénes son los integrantes actuales

La formación que se presentará este 4 de febrero en Madrid está integrada por cinco figuras clave en la historia reciente de Magneto.

Alan Ibarra: Vocalista emblemático de la etapa de mayor éxito internacional del grupo, parte de la alineación con la que Magneto conquistó el mercado latino.

Tono Beltranena: Se incorporó a la banda en los años 90 y es el único integrante no mexicano de la historia del grupo, pieza fundamental en las giras de reencuentro.

Hugo de la Barreda (Alex): Integrante de la formación clásica que consolidó la fama del grupo en América Latina y España.

Elías Cervantes: Miembro fundador y único vínculo directo con la primera etapa de Magneto, presente desde los inicios en 1983 y aún en activo.

Mauri Stern: Parte central de la alineación noventera, figura muy reconocible para el público que siguió los videoclips y presentaciones televisivas del grupo.

Juntos, Alan, Tono, Hugo, Elías y Mauri conforman hoy el corazón artístico de Magneto y serán los encargados de devolver a Madrid la banda sonora de toda una generación.

Un show de nostalgia y presente

Para esta presentación, el grupo ha preparado un repertorio basado en sus canciones más icónicas, con una selección especial de temas que tuvieron mayor impacto en España. La propuesta combina la estética clásica de la boyband noventera con una producción actualizada, respetando la esencia que los llevó a vender millones de discos y a convertirse en un símbolo del pop en español.

Los integrantes han destacado el significado emocional de regresar a España, país que fue clave en la expansión de su carrera y donde aún conservan un público fiel dispuesto a cantar cada estribillo. Así, la noche del 4 de febrero en la Sala del Movistar Arena se presenta como una celebración del pasado, pero también como la prueba de que el magnetismo de Magneto sigue más vivo que nunca.