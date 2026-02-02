«Beso de León», una de las grandes revelaciones de Madrid Fusión 2026

Llegó a Madrid con una maleta cargada de sueños y una vocación clara: formarse en diseño. Pero Andrea Luján Freire, diseñadora y modelo peruana, descubrió que su verdadera creación no se encontraba en una pasarela ni en una revista, sino en la cocina. Lo que comenzó como una curiosidad por los sabores de su infancia terminó convirtiéndose en un emprendimiento que hoy conquista paladares y corazones en la capital española.

Hace siete meses, Andrea montó su propio local: un rincón de Perú en el corazón de Madrid donde los postres tradicionales se visten de diseño. Su espacio, llamado «Beso de León Bakery» combina la estética contemporánea con los colores y aromas de su tierra: suspiro limeño, mazamorra morada, alfajores y creaciones innovadoras inspiradas en la herencia gastronómica peruana.

El éxito no tardó en llegar. Su propuesta llamó la atención de críticos gastronómicos y amantes de la cocina internacional, y en un gesto inesperado —pero merecido—, Andrea fue invitada a participar en Madrid Fusión 2026, uno de los congresos gastronómicos más importantes del mundo. Allí ofreció un show cooking donde mostró cómo los postres peruanos pueden dialogar con la creatividad del diseño y la sofisticación de la alta cocina.

Su fulgurante trayectoria, que une moda, arte y gastronomía, está redefiniendo el modo en que se perciben los sabores latinoamericanos en Europa.

Andrea encarna la nueva generación de talentos peruanos que cruzan fronteras con identidad y pasión. Su historia demuestra que la creatividad no tiene límites, y que a veces los caminos más dulces surgen cuando uno se atreve a reinventarse.