Andrea Luján Freire: de las pasarelas al dulce sabor del Perú en Madrid

«Beso de León», una de las grandes revelaciones de Madrid Fusión 2026

En Madrid Fusión, conversamos con Andrea, una de las voces de la nueva generación de talentos peruanos con proyección internacional

Archivado en: Gastronomía

Llegó a Madrid con una maleta cargada de sueños y una vocación clara: formarse en diseño. Pero Andrea Luján Freire, diseñadora y modelo peruana, descubrió que su verdadera creación no se encontraba en una pasarela ni en una revista, sino en la cocina. Lo que comenzó como una curiosidad por los sabores de su infancia terminó convirtiéndose en un emprendimiento que hoy conquista paladares y corazones en la capital española.

Andrea Luján, en Madrid Fusión

Hace siete meses, Andrea montó su propio local: un rincón de Perú en el corazón de Madrid donde los postres tradicionales se visten de diseño. Su espacio, llamado «Beso de León Bakery» combina la estética contemporánea con los colores y aromas de su tierra: suspiro limeño, mazamorra morada, alfajores y creaciones innovadoras inspiradas en la herencia gastronómica peruana.

El éxito no tardó en llegar. Su propuesta llamó la atención de críticos gastronómicos y amantes de la cocina internacional, y en un gesto inesperado —pero merecido—, Andrea fue invitada a participar en Madrid Fusión 2026, uno de los congresos gastronómicos más importantes del mundo. Allí ofreció un show cooking donde mostró cómo los postres peruanos pueden dialogar con la creatividad del diseño y la sofisticación de la alta cocina.

Su fulgurante trayectoria, que une moda, arte y gastronomía, está redefiniendo el modo en que se perciben los sabores latinoamericanos en Europa.

Andrea encarna la nueva generación de talentos peruanos que cruzan fronteras con identidad y pasión. Su historia demuestra que la creatividad no tiene límites, y que a veces los caminos más dulces surgen cuando uno se atreve a reinventarse.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

MÁQUINAS DE CAFÉ

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Conservas Cuchillos de cocina Fiambres y embutidos Máquinas de café
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]