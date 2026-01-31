Así engorda Hacienda mientras tú adelgazas

Hoy toca explicar uno de los mayores saqueos silenciosos de estos años: la inflación convertida en recaudación vía IVA. Los datos oficiales de Hacienda, INE y Eurostat lo dejan claro. Entre noviembre de 2018 y noviembre de 2025, la recaudación por IVA ha aumentado un 42,3%, pasando de 66.365 millones a 94.416 millones de euros.

En ese mismo periodo, la inflación acumulada supera el 20%. Es decir, pagas más no porque consumas más, sino porque todo cuesta más, y Hacienda se queda una parte mayor de cada compra. Este es el mecanismo perverso. La inflación encarece los precios. El IVA se calcula como porcentaje del precio.

Resultado: cada subida de precios engorda automáticamente la recaudación. Mientras el consumidor pierde poder adquisitivo, el Estado gana. Y lo hace sin aprobar nuevas subidas de impuestos, sin debates parlamentarios y sin asumir el coste político. Incluso en años de bajo crecimiento del consumo, el IVA sigue subiendo porque la base imponible es mayor. No es eficiencia fiscal. Es aprovechar la inflación como impuesto encubierto.

Por eso hablamos de inflación silenciosa. No la notas en una ley. La notas en la caja del supermercado. El balance es claro: Hacienda engorda y el consumidor adelgaza. Menos capacidad de compra, más esfuerzo fiscal y ninguna compensación real.

Los números no mienten.

El IVA se dispara. La inflación hace el trabajo sucio. Y el ciudadano paga la factura.