Santiago Abascal (VOX) sopapea a Pedro Sánchez por su impostura con Adamuz: «En TikTok no se le vio compungido»

Sin pelos en la lengua.

Este miércoles 11 de febrero de 2026, el pleno del Congreso de los Diputados fue el escenario de una durísima sesión en la que Pedro Sánchez compareció a petición propia para informar sobre los graves accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba, 18 de enero, 46 muertos) y Gelida (Barcelona, 47 fallecidos en total), que han puesto en jaque la seguridad del sistema de alta velocidad español.

El presidente del Gobierno defendió que «el ferrocarril español es uno de los mejores del mundo», insistió en que la vía siniestrada en Adamuz «cumplía rigurosamente todos los protocolos de control» y prometió «justicia» si fuera necesario tras las investigaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y la vía judicial. Sin embargo, su intervención no convenció a la oposición.

Santiago Abascal, presidente de VOX, aprovechó su turno para lanzar una de las cargas más duras del día.

Calificó el accidente de Adamuz de «crimen y no un accidente», lo vinculó directamente a la «corrupción que mata», recordando el caso Koldo, la imputación de ex altos cargos de Adif y la gestión del Ministerio de Transportes, y exigió la dimisión inmediata de Pedro Sánchez, al que acusó de «provocar calamidades» y de «huir y ocultarse» en temas internacionales mientras España sufre colapsos internos.

Pero el golpe más personal vino al denunciar la «impostura» de Sánchez con el dolor de las víctimas. Abascal destacó el contraste entre el gesto «compungido» que mostró el presidente en el hemiciclo durante su intervención y su actitud en TikTok, donde, en los días posteriores a la tragedia, se le vio distendido, recomendando lecturas y música en sus habituales vídeos de los viernes, sin rastro de pesar visible.

Para Abascal, España no se merece tener un gobierno como el de Pedro Sánchez:

Ninguno de los 47 españoles fallecidos y ninguno de los 126 heridos merecían un gobierno como este. Y he de decir algo más, ninguno de ellos merecía que este gobierno sea capaz incluso de ser una tragedia para hacer trampas parlamentarias porque Pedro Sánchez ha comparecido aquí para hablarnos de varias cosas, de la tragedia ferroviaria, también de todas las cumbres internacionales y solo ha hablado de algo que es muy importante y lo demás lo deja para el final porque es capaz incluso de utilizar las tragedias para hacer trampas parlamentarias a la oposición y subir aquí con cara muy compungida cuando tenía que haber comparecido hace muchas semanas en lugar de huir a la escena internacional.

Recordó que para lucirse en las redes sociales no tuvo problemas en desplegar todo su encanto: