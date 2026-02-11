A Feijóo le basta una pregunta para hundir a Sánchez por lo de Adamuz

Durísimo.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hundido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su miserable intervención de este miércoles, 11 de febrero, en el Congreso.

El socialista acudió al Parlamento para supuestamente dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz y el estado del tren en España. Sin embargo, en lugar de disculparse y dar a conocer un plan de acción para evitar que una situación así pueda repetirse, el jefe del Ejecutivo sacó pecho de la gestión de su Gobierno, siguiendo la línea de que «el tren vive su mejor momento».

Tras pedir respeto para las víctimas y sus familiares, el popular echó en cara que Sánchez no lo tuvo en su intervención, en la que demostró «insensibilidad» al señalar que la tragedia era una «anomalía» a la que teníamos que «acostumbrarnos por tener el país con más kilómetros de vías de alta velocidad después de China», para luego afirmar que los accidentes de tren habían disminuido un 11 %.

«Hay que estar hecho de otra pasta para hacer este cajón de sastre y que no se le revuelvan las tripas», le atizó Feijóo.

Además, le afeó no asumir los errores y mentir en su turno de palabra: «Pedir sinceridad a usted es como esperar educación del señor Puente». También le echó en cara la lista de excusas y consideró que «han jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad porque era un accidente evitable».

«España no puede acostumbrarse a que cada vez que ocurre una tragedia el presidente se fugue. Es el método del Galgo de Paiporta: eludir sistemáticamente su responsabilidad política. Pero, digo yo, si no tiene responsabilidad por Adamuz, ni por Rodalies, ni por el apagón, ni por la DANA, ni por nada, ¿para qué demonios está usted aquí? ¿Qué tiene que pasar para que este Gobierno se sienta responsable de algo? Por decirlo todo, ¿qué tiene que pasar para que ustedes, los socios, se lo exijan?».

También enumeró el decálogo de funciones y responsabilidades que debía asumir el Gobierno de Sánchez y que no cumplió, saltándose varias normas.