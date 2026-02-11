Pedro Sánchez pisotea a las 46 víctimas de la tragedia de Adamuz para presumir de un sistema ferroviario seguro

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el 18 de enero de 2026, se ha convertido en la mayor tragedia de la alta velocidad en España desde el descarrilamiento de Angrois en 2013.

Un tren Iryo Málaga-Madrid descarriló por una rotura en un carril (hipótesis principal de la CIAF), invadió la vía contraria y chocó violentamente contra un Alvia con destino a Huelva. El resultado: 46 fallecidos (incluida una víctima que murió semanas después en UCI) y más de 290 heridos, muchos de ellos graves.

Sin embargo, cuando Pedro Sánchez compareció este 11 de febrero de 2026 en el Congreso de los Diputados —más de tres semanas después de la catástrofe y tras reiteradas críticas por su ausencia en el funeral de las víctimas en Huelva—, su mensaje no fue de autocrítica profunda ni de asunción clara de responsabilidades políticas.

Al contrario: el presidente insistió en que el sistema ferroviario español es «seguro» y «cumple rigurosamente todos los protocolos», atribuyendo el siniestro a un fallo puntual en una soldadura del carril que, según él, no invalida el conjunto del modelo:

A pesar de los problemas que tenga el sistema ferroviario en nuestro país, nuestro sistema es uno de los mejores del mundo. Repito, es uno de los mejores del mundo. Y esto no lo digo yo, como presidente del Gobierno de España. Lo dice, por ejemplo, el noveno informe de la Comisión Europea, el que se llama el Prime Report de los Operadores de Infraestructuras Comunitarios, y también distintos estudios de la Federación Europea de Transporte y de Medio Ambiente.

España, señorías, para que nos hagamos una idea, tiene una red ferroviaria de 15.700 kilómetros. Repito, 15.700 kilómetros. Es decir, es la quinta más extensa del continente europeo. De ellos, 4.500 son de alta velocidad, lo que nos convierte en el segundo país del mundo solamente por detrás de China en kilómetros de vía rápida. Por tanto, estamos por detrás de China, como he dicho antes, pero estamos por delante. De grandes economías, de grandes países, como por ejemplo Estados Unidos, Japón o Alemania. Sin ir más lejos, el año pasado, en el año 2025, nuestro sistema fue el más fiable de la Unión Europea y el quinto más puntual. Y lo fue además, y esto me parece importante también compartirlo con la ciudadanía que esté siguiendo esta comparecencia, con uno de los precios más competitivos.

El inquilino de La Moncloa recordó los bulos que, según él, se han lanzado durante estas semanas:

Uno de los más recurrentes es que el accidente se ha producido porque el Gobierno no invierte en mantenimiento. Es una mentira colosal. Desde el año 2018 hemos multiplicado por tres la inversión en infraestructura ferroviaria.

Pedro Sánchez reclamó que no se especule ni se utilice el accidente de Adamuz para crispar: