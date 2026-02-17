Nacho Abad estalla ante la impostura de Sánchez contra los bulos: «¡Pero si tiene a Tezanos y además pagado con nuestro dinero!»

Alto y claro.

Nacho Abad entró con energía a su programa de los mediodía en Cuatro este 17 de febrero de 2026.

El presentador de ‘En boca de todos‘ no se mordió la lengua y cargó sin piedad contra Pedro Sánchez por su cruzada contra los «bulos», recordándole que el auténtico fabricante de encuestas a medida está en La Moncloa y lo pagamos todos los españoles:

El país en el que Pedro Sánchez denuncia la permanente guerra de bulos contra él para destruirle, hundirle, dilapidarle, quiero denunciar y señalar con el dedo al mayor bulero del reino de España. Se llama Tezanos, José Félix Tezanos, presidente del CIS. La última de sus encuestas dice que el PSOE, en plena crisis del accidente de Adamuz, le saca al PP más de 10 puntos porcentuales. Los españoles, sin duda, están premiando la falta de inversión en el sistema ferroviario español desde que gobierna Sánchez y, en cualquier caso, la culpa de todo lo que pasa en España es del Partido Popular, que es quien sale perdiendo. En las encuestas, digo, las de Tezanos.

Ironizó con los aciertos del presidente del CIS en las últimas convocatorias electorales:

Para Tezanos no cabe otro análisis, pero quiero tener memoria con los aciertos de Tezanos. En las generales del 23, según Tezanos, el PSOE iba a conseguir 135 escaños en el Congreso. ¿Cuántos obtuvo? 121. A Sumar, le daba 50. ¿Cuántos obtuvo? 31. 19 menos. Vamos a seguir repasando los grandes aciertos del señor Tezanos. En las generales del 19, le calculó al PSOE 150 escaños en el Congreso. ¿Cuántos sacó? Tic-tac, tic-tac, 123. 27 menos. Podría seguir con los errores de Extremadura, de Aragón, pero se hacen una idea, ¿no?

Y denunció que todo sea a costa del dinero del contribuyente: