EN 'EN BOCA DE TODOS' (CUATRO)

Nacho Abad destroza a Óscar Puente después del último escándalo ferroviario de Adif: “¡Huele que apesta!”

Según publican medios como ‘El Mundo‘, ‘ABC‘ y ‘El Español’, operarios de Adif se llevaron fragmentos de vía —incluidos cupones con soldaduras relevantes— de madrugada y sin el permiso del juez instructor

Archivado en: Nacho Abad | Óscar Puente | Periodismo | Televisión

Atufa a podrido.

Un nuevo escándalo salpica al Gobierno Sánchez. Concretamente, a Óscar Puente.

La investigación judicial del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) sigue arrojando muchas dudas en cuanto a la gestión del ministro Óscar Puente.

Según publican medios como ‘El Mundo‘, ‘ABC‘ y ‘El Español’, operarios de Adif se llevaron fragmentos de vía —incluidos cupones con soldaduras relevantes— de madrugada y sin el permiso del juez instructor. La Guardia Civil tuvo que requerir explicaciones sobre el paradero de ese material «de interés para la investigación», logró localizarlo y devolverlo al escenario del accidente para que las diligencias pudieran continuar.

Nacho Abad, presentador de ‘En boca de todos’ (Cuatro), arrancó el programa de este 24 de febrero de 2025 poniendo especial atención en la gravedad del asunto.

«Huele que apesta que querían esconder evidencias, sustraerlas de la investigación para que no se pudiera averiguar la verdad para esconder las vergüenzas del ministerio de Transportes y del Gobierno».

El periodista relató lo más turbio de esta noticia que deja de manifiesto, una vez más, las sombras que tiene este caso:

«La información ha puesto como una moto al ministro Puente que ha llegado a tachar a estos medios de ‘Fachosfera’, el ministro viene a decir que todo es mentira, que son todos unos fachas, buleros e intoxicadores. Si se llevaron las piezas, según el ministro fue para protegerlas, porque el juez no dio orden de preservar nada y lo hicieron ellos. Es de primero de lógica, señor ministro que cuando se produce un crimen o un siniestro, no se toca nada sin autorización judicial, señor ministro, se rompe la cadena de custodia, solo puede meter mano la policía judicial, tengo aquí un documento, del ministerio del Interior, de su compañero Grande-Marlaska, aquí hay un trabajador de Adif que dicen que se llevaron las piezas de madrugada, en medio de la noche ¿no lo podían hacer de día?».

Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

