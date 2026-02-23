El cadavérico Pedro Sánchez ‘resucita’ el 23F para no dar explicaciones sobre su enfermedad

Pedro Sánchez es un experto prestidigitador.

Una de las cosas que mejor hace —o hacía— es crear cortinas de humo para distraer a los españoles de los asuntos importantes y de los escándalos de corrupción que rodean a su Gobierno, su partido y su círculo íntimo.

Sin embargo, los trucos del ilusionista Sánchez ya están vistos y no funcionan como antes.

El último que ha lanzado ha sido anunciar la desclasificación del golpe de Estado fallido del 23 de febrero, impulsado por el exteniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero.

Es tan evidente que el líder del PSOE ha perdido la capacidad de marcar la agenda que sus maniobras para distraer no solo se aprecian de lejos y al momento, sino que además coinciden con temas que no quiere que tengan recorrido.

El último ha sido el relativo a su estado de salud. En Periodista Digital ya hemos hablado sobre el asunto desde mediados del año pasado y, en especial, que reapareció con un aspecto cadavérico a principios de este año.

El marido de Begoña se mostró visiblemente más delgado, con ojeras oscuras, facciones marcadas y un rostro pálido y tenso. Muchos pensaron que era el peso de la conciencia por estar hasta el cuello de escándalos de corrupción y chanchullos.

Sin embargo, para alguien que no tiene líneas rojas y ha fomentado todos los desmanes desde el minuto uno de su mandato —y desde sus presuntos pucherazos en las primarias del PSOE en 2014 y 2017—, los remordimientos y la presión no iban a mermarlo físicamente.

En este sentido, la información publicada en exclusiva por Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital desvela que «Pedro Sánchez es tratado por una dolencia cardiovascular desde hace meses en el Hospital Ramón y Cajal».

Y, para tapar esto, ha «resucitado» el 23F con el fin de distraer la atención de un tema fundamental: la salud del presidente del Gobierno.

Este y otros asuntos se actualizan en el «24×7» de este lunes, 23 de febrero, junto a la abogada de HazteOir Nouna Lozano.