  • ESP
    España América
Política Parlamento

EL ARGUMENTO DE JURADO (PODEMOS) FUE SACAR UN GRÁFICO QUE USA UN NIÑO DE SEGUNDO DE PRIMARIA

Una diputada de VOX hunde a un podemita por la payasada con la que se burló de los afectados por las inundaciones en Andalucía

Purificación Fernández (VOX): "Mientras tú haces payasadas con un folio, la gente está limpiando barro de sus casas"

Archivado en: Parlamento | Política

Más información

Mapa de cuencas hidrográficas en España

Los efectos nocivos de haber tumbado el Plan Hidrológico: Desembalses por toda España mientras los pantanos del Segura siguen semivacíos

Nivel de alumno de Primaria.

En el último pleno del Parlamento de Andalucía, la tensión subió varios grados cuando el diputado de Por Andalucía (la marca local de Podemos-IU) José Manuel Gómez Jurado intentó ridiculizar a la diputada de VOX Purificación Fernández con un dibujito de primaria sobre el ciclo del agua, mientras se burlaba de sus críticas a la falta de infraestructuras hídricas tras las graves inundaciones que han azotado la comunidad.

La diputada de la formación verde, harta de la chanza y del postureo, le paró los pies con dureza y sin contemplaciones: le recordó que mientras él sacaba monigotes y provocaba risitas en el hemiciclo, miles de familias andaluzas estaban sufriendo desalojos, pérdidas materiales y miedo real por su futuro a causa de las riadas. «¿Te parece gracioso que la gente pierda su casa? ¿Te ríes de la tragedia de Andalucía?».

El podemita había sacado a colación un tuit de la propia Fernández donde denunciaba que «millones de litros de agua se pierden en el mar» por la dejadez histórica de PP y PSOE en materia de pantanos, trasvases y encauzamientos.

En lugar de debatir seriamente sobre las soluciones que VOX lleva años exigiendo (como el trasvase Bornos-Guadalcacín o el mantenimiento de cauces), optó por la burla barata y el dibujito de ‘evaporación → condensación → lluvia → mar’ como si los andaluces no supieran que el agua llega al mar, sino que lo que falta son infraestructuras para retenerla y aprovecharla antes de que cause estragos.

La réplica de la diputada de VOX fue demoledora: pasó de la ironía al ataque directo, dejando en evidencia el oportunismo y la falta de empatía de la izquierda ante una catástrofe real.

Mientras tú haces payasadas con un folio, la gente está limpiando barro de sus casas.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

ALMACENAMIENTO EXTERNO

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]