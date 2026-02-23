¡Se confirman las sospechas! Sánchez padece una enfermedad y vigilan infarto y trombosis

Este lunes 23 de febrero viene fuerte y todo gracias a la información publicada en exclusiva por Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital.

«Pedro Sánchez es tratado por una dolencia cardiovascular desde hace meses en el Hospital Ramón y Cajal», reza el cuidadoso titular, pero eso se traduce en que están en medio de un tratamiento para evitar lo que más miedo da a los facultativos en este momento, el riesgo de infrato o trombosis.

En ‘La Retaguardia’ de este lunes hablamos precisamente con el autor de la información, el periodista Miguel Ángel Pérez, para que nos cuente este asunto que se venía rumoreando desde hacía meses:

Desde La Moncloa, se ha mantenido un silencio absoluto respecto a la naturaleza precisa de su patología, aunque fuentes cercanas al mandatario sugieren que se trata de un seguimiento preventivo en uno de los hospitales más reconocidos del país.

La inquietud ha crecido entre círculos políticos y medios de comunicación tras la advertencia realizada por el especialista mencionado en ‘Libertad Digital’. Este profesional ha indicado que la dolencia cardiaca que padece el presidente podría dar lugar a eventos cardiovasculares serios como una trombosis o un infarto.

Esta alerta adquiere especial importancia dado que las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de mortalidad en España, solo superadas por el cáncer. El Ramón y Cajal, donde recibe atención Sánchez, es un referente en cardiología intervencionista, lo que podría implicar que su tratamiento incluya procedimientos complejos.

La cosa está complicada además con el panorama electoral general a la vuelta de la esquina y vamos a tratar de ponerle sentido en ‘La Retaguardia’, con Sergi Fidalgo (elcatalán.es) e Ignacio Basco.