Los efectos perversos del sectarismo progre.

Unido a la ignorancia, que en el caso de la izquierda española es supina.

Y las noticias hoy no dejan resquicio a la duda: «La borrasca Marta trae fuertes lluvias y nieve: cinco comunidades en alerta e incidencias con el agua potable en Andalucía».

O y no es para tomárselo a broma. «‘Cruje’ el suelo en Grazalema? Los expertos descartan hidroseísmos y ponen el foco en el acuífero «en carga».

Imagina despertar con el sonido de presas desbordándose en buena parte de España, mientras en el sureste los agricultores alzan la vista al cielo con resignación. Las borrascas Leonardo y Kristin han alterado el panorama hídrico: embalses al 100% en el Guadalquivir y el Tajo, con más de 50 presas vertiendo agua al mar para evitar desastres.

En contraste, la cuenca del Segura se encuentra en un crítico 31,1%, acumulando solo 354 hectómetros cúbicos de los 1.140 totales.

Un desequilibrio que parece responder más a cuestiones políticas que a problemas hidrológicos.

En este febrero de 2026, la reserva nacional se sitúa en un notable 67,3%, marcando el segundo mayor incremento semanal desde 1988, gracias a unos impresionantes 119 mm de lluvia, un 85% más que la media habitual.

Andalucía celebra un 62,6% en sus embalses, con diez de ellos completamente llenos; Cataluña se aproxima al 92% y Galicia alcanza el 85%. Sin embargo, el Segura solo ha sumado 46 hm³ en una semana, quedando aún por debajo de la media de los últimos diez años. Regantes tanto valencianos como murcianos han salido a manifestarse: mientras el Tajo desembalsa por precaución, se niegan trasvases cruciales que podrían aliviar su situación.

El colmo de esta situación es el fallido Plan Hidrológico, rechazado bajo presiones ecologistas que ahora abogan por desaladoras costosas como solución mágica. El agua desalada en Torrevieja tiene un precio que oscila entre 1,14 y 1,44 €/m³, una cifra muy lejana a los céntimos que costaría un trasvase.

Los críticos no dudan en calificar como «estupideces progres» las restricciones como la del Acueducto Tajo-Segura, recortada por razones políticas provenientes de Castilla-La Mancha. El campo del sur, motor esencial para las exportaciones, está asfixiado: sin agua asequible, cultivos vitales como limones y hortalizas corren serio peligro.

Desde una perspectiva científica, los trasvases equilibran cuencas deficitarias; ignorarlos solo agrava la crónica escasez que padece un sureste donde las precipitaciones son un 40% inferiores a la media nacional.

El pulso climático de las cuencas

Los datos proporcionados por el MITECO ofrecen una imagen clara del estado actual. A continuación, una tabla con información clave sobre las cuencas al 3 de febrero:

Cuenca % Capacidad hm³ embalsados Variación semanal Tinto-Odiel-Piedras 94,8% – +8,58% Cuencas Cataluña 91,6% – Alta Galicia Costa 84,6% – Alta Tajo 71,4% 7.894 Desembalses Segura 31,1% 354 +46 hm³

Mientras Andalucía emite avisos rojos debido a las lluvias provocadas por Leonardo, evacuando a miles de personas, el sureste suplica por trasvases. La AEMET anticipa más lluvias con la llegada de Marta, pero el Segura parece no recibir ni las migajas. Los expertos hidrólogos advierten que sin trasvases suficientes, la desalación no será suficiente; su alto coste (hasta diez veces más) condena al regadío tradicional.

En términos políticos, la tensión va en aumento. Los regantes acusan al Gobierno de priorizar un «ecologismo superficial» sobre los datos reales: mientras el Segura pierde 17 hm³ respecto a la media habitual, el Tajo sigue vertiendo agua al mar. Las desaladoras impulsadas desde Bruselas pueden sonar atractivas desde una perspectiva ambientalista pero ignoran que cerca del 70% del agua del sureste se destina a la agricultura y no a piscinas o jardines. Un absurdo hidrológico que podría tener repercusiones importantes en los precios alimentarios debido al cambio climático y sus efectos sobre las sequías regionales.

Curiosidades que mojan el debate

El agua siempre ha tenido sus trucos: ¿sabías que un embalse como el del Cenajo, situado en la cuenca del Segura, está apenas al 22%, pero su diseño de los años setenta permite generar energía hidroeléctrica incluso con bajos caudales? O que en 1995 un invierno similar logró llenar el Segura hasta un impresionante 80% en cuestión de semanas salvando así muchas cosechas.

En localidades como Bornos y Arcos , los desembalses «históricos» superan récords centenarios con caudales dignos de pequeños Nilos.

y , los desembalses «históricos» superan récords centenarios con caudales dignos de pequeños Nilos. El famoso Ratoncito Pérez cordobés recoge dientes para estudios científicos; imagina si también pudiera recoger gotas para ayudar a los hidrólogos.

Un dato curioso: se ha descubierto que el agua «recuerda» su trayectoria molecular; esto explica por qué las cuencas atlánticas se recargan más rápidamente que las mediterráneas.

En los años ochenta un trasvase salvó a Murcia de una grave sequía; hoy esas decisiones están bloqueadas por ideologías que parecen olvidar que el agua no respeta fronteras.

Y mientras tanto llega Marta con sus lluvias intensas, el Segura espera su turno haciendo gala de ironía hidráulica: parece ser que en España hay abundancia donde sobra y escasez donde falta.