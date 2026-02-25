  • ESP
Patetismo máximo: Pedro Sánchez hace un nuevo ‘house tour’ por Moncloa… ¡acompañado de figurantes palmeros!

El presidente del Gobierno, que no puede pisar la calle sin ser abucheado, realiza una publicación en la que se aprecia el montaje burdo para intentar vender una imagen de aceptación que no tiene

Pedro Sánchez no cesa en su empeño por hacer el ridículo en las redes sociales, y lo último ha sido un segundo house tour pero esta vez no como la Preysler sino con un grupo de figurantes.

El líder socialista inicia el vídeo promocionando el programa Moncloa Abierta, que permite a los ciudadanos conocer el complejo presidencial, y anunciando que va a sorprender a un grupo de personas que fueron agraciadas con entrar en el recinto.

La reacción de los asistentes es de sorpresa y alegría. Y eso sí que resulta sorprendente.

El mentiroso en serie que es el marido de Begoña quiere hacernos creer que, casualmente, el grupo de ciudadanos anónimos que participaba en el programa estaba encantado de conocerle: el mismo presidente que no puede pisar la calle porque es abucheado debido a su nefasta gestión.

Cabe señalar que, de acuerdo con la información de la propia Moncloa, «no existen ni fechas ni horarios fijados para las visitas, que serán establecidos de acuerdo con la agenda institucional de la Presidencia del Gobierno, de lunes a viernes, en horario de mañana o tarde». Además, la última convocatoria abierta, según la propia información, data del 9 de octubre de 2025 y se agotaron el mismo día.

Vamos, cuando convenga a Sánchez, como en elecciones.

Por lo demás, en el vídeo, además de pasearse por algunos espacios, va soltando anécdotas, como que el escritorio donde trabaja «supuestamente» es el que usaba Adolfo Suárez; que su gran aportación al espacio conocido como la bodeguilla es un juego de dardos; la historia detrás de una escultura realizada con un árbol que «murió por el cambio climático»; o el uso «por primera vez» del teléfono que está ubicado en la pista de tenis.

