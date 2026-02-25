Yolanda Díaz se tira del barco y confirma el fiasco: no se presentará en 2027

¡Bombazo político!

Yolanda Díaz ha hecho oficial este 25 de febrero de 2026 que no se postulará para las elecciones generales de 2027.

Este anuncio, realizado a través de una carta en sus redes sociales, ha causado un gran revuelo en el ámbito de la izquierda española, justo cuando se daba inicio a un proceso de refundación de Sumar con la intención de crear un frente unido. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo califica su decisión como «muy meditada» y asegura haberla compartido previamente con su familia, su entorno político y el presidente del Gobierno.

Con esta noticia se cierra un capítulo que se inició en 2021, cuando Pablo Iglesias la nombró líder de Unidas Podemos tras su salida del escenario político.

Desde ese momento, Díaz se convirtió en el rostro más representativo de la izquierda confederal, fundando en 2023 el movimiento Movimiento Sumar, con el objetivo de distanciarse de la imagen deteriorada de Podemos y presentarse como una alternativa renovadora. En las elecciones de julio de 2023, la coalición Sumar logró obtener 31 diputados con el 12,33% de los votos, lo que permitió revalidar un Gobierno de coalición que muchos pronosticaban perdido.

No obstante, el desgaste ha sido palpable. Encuestas internas indicaban que la ministra ya no contaba con el apoyo que tuvo en sus inicios, y desde hace semanas comenzaron a circular rumores sobre su posible retirada.

La presión para que diera un paso atrás surgió inicialmente en Izquierda Unida, pero rápidamente se extendió entre las diferentes organizaciones que conforman Sumar, conscientes de que la marca electoral liderada por Díaz nunca logró consolidarse como un partido sólido. Su ausencia en el relanzamiento de Sumar del 21 de febrero, de 2026 cuando Izquierda Unida, Más Madrid y Comunes celebraron una nueva presentación pública, ya presagiaba esta salida.

La renuncia de Díaz crea un vacío considerable en el liderazgo de la izquierda confederal justo cuando comienza un proceso significativo de refundación. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha comenzado una serie de contactos para formar una nueva candidatura unitaria que integre a Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar. La intención es reunir al mayor número posible de organizaciones bajo este nuevo paraguas electoral; Compromís es uno de los nombres mencionados aunque sin incluir a Podemos.

Díaz justifica su decisión afirmando que es necesario «insuflar vida e ilusión al espacio progresista» y subraya que debe haber «nueva energía» para revitalizar la izquierda. En su misiva expresa su apoyo a los nuevos proyectos emergentes y manifiesta su deseo de acompañar e impulsar lo que está surgiendo desde otra posición distinta a la candidatura: «Quiero también dar espacio y tiempo para que lo que está naciendo corra con la fuerza que merece».