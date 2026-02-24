Quintana Paz deja alucinado a Rojo: «El Rey ha dejado desamparados a muchos españoles»

Miguel Ángel Quintana Paz (Salamanca, 1974) es un filósofo y ensayista español, conocido por su labor como divulgador de la filosofía y por su participación en el debate público sobre política, cultura y pensamiento contemporáneo.
Este 24 de febrero de 2026 participa en charla distendida con Alfonso Rojo en el marco del espacio ‘Tiempo de hablar’ de Periodista Digital, haciendo un amplio repaso a la situación en España.
Es colaborador en algunos medios y doctor en Filosofía, habiendo desarrollado su carrera académica como profesor universitario, especializado en estética, teoría de la cultura y filosofía política.
Miguel Ángel Quintana Paz pasa revista a la cosa política y social española del momento con un Alfonso Rojo que queda alucinado con algunas de las cuestiones que plantea su invitado.
Aquí dejamos alguna de sus mejores apreciaciones:
«Se ha terminado la moderación en la derecha».
«Me extraña mucho que el Papa diga que teme a la ultraderecha».
«El Rey se ha sumergido en la idea de dejar desamparados a muchos españoles».
«Me dolió mucho que el Rey llamase ‘retenidos’ a las víctimas de tortura en Venezuela».
«Los jóvenes y sobre todo varones ahora son de derechas, y además hay muchos de ellos que han vuelto a Misa».
«En los gobiernos hay que meter guerreros culturales».
«El PP sigue con la estrategia errónea de 2023, no se han enterado de nada».