Los datos del INE corrigen al Gobierno

Hoy vamos con un dato que desmonta el relato triunfalista del Gobierno sobre el turismo. El 31 de julio de 2025, Pedro Sánchez aseguró que España iba a alcanzar los 100 millones de turistas. Era un titular perfecto. Redondo. Para vender “España va como un cohete”. ¿La realidad? Los datos oficiales del INE dicen otra cosa.

En 2025 España llega a 96,8 millones de turistas. No son 100. Son 3,2 millones menos de lo prometido. Y esto no es un matiz. Porque si el gasto medio por turista está en más de 1.500 euros, esa diferencia implica un agujero enorme en el relato: 3,2 millones × 1.500 € = 4.800 millones. Y si el gasto medio es “más de 1.500 €”, el error se coloca en el entorno de los 5.000 millones de euros. Es decir: Sánchez vendió 100 millones. Pero España se quedó en 96,8 millones. Y eso supone un desvío económico de unos 5.000 millones. Además, el reparto territorial del crecimiento no es uniforme.

Según el INE, el aumento de turistas se concentró sobre todo en Andalucía (casi 893.000 más, alrededor del 30% del incremento total) y en la Comunidad Valenciana (más de 507.000, cerca del 17%). También crecen con fuerza Canarias y Baleares. Mientras tanto, hay comunidades que apenas avanzan o incluso retroceden. Cataluña crece muy poco, y otras como País Vasco, Cantabria o Extremadura registran caídas. El turismo sube, sí, pero no llega igual a todos.

La conclusión es clara. El Gobierno convierte previsiones en propaganda. Y cuando la realidad no cuadra, nadie rectifica. Solo se cambia el foco y se sigue vendiendo humo. Porque aquí el problema no es solo no llegar a 100 millones. El problema es usar cifras redondas para fabricar un éxito que los datos no respaldan.