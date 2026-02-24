Liz Mendoza presenta en Madrid su candidatura al Congreso por los peruanos en el exterior

La empresaria y odontóloga Liz Mendoza presentó en Madrid su candidatura a diputada por los Peruanos en el Exterior (PEX), en representación del partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori.

La actividad reunió a residentes peruanos en la capital española en un encuentro en el que predominó el mensaje de unidad y reconocimiento al trabajo de los migrantes.

Durante su intervención, Mendoza habló desde la experiencia personal. Recordó su llegada a Europa “con una maleta llena de sueños” y cómo, con esfuerzo y constancia, logró abrirse camino en el ámbito profesional.

“Hoy quiero poner toda esa trayectoria al servicio de nuestra comunidad”, manifestó.

La candidata resaltó que los peruanos en el exterior aportan al país no solo con remesas, sino también con talento, dedicación y valores que fortalecen el nombre del Perú en el mundo. Por ello, insistió en la necesidad de contar con una representación efectiva en el Congreso que escuche y atienda las demandas de la diáspora peruana.

Mendoza aseguró que su propuesta legislativa se basa en una gestión eficiente, cercana y empática, con el objetivo de construir puentes entre los peruanos que viven fuera y las instituciones del Estado. “Nuestro compromiso es hacer que la voz del migrante se escuche y tenga el peso que merece”, subrayó.

Las Elecciones Generales se celebrarán el próximo 12 de abril del 2026.