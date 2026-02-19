José María Balcázar: el exjuez destituido que justificó el sexo infantil, nuevo presidente de Perú

En el Perú, los últimos diez años podrían resumirse con aquel dicho popular: “de Guatemala a guatepeor” . Aunque quizás sería más preciso invocar la Ley de Murphy: “si algo puede ir peor, lo hará” . Y vaya que lo está haciendo. En la otrora Tierra de los Incas, la política parece haberse convertido en una tragicomedia interminable donde cada acto supera al anterior en despropósito. Murphy, desde algún lugar, debe estar partiéndose de risa.

El Congreso del Perú acaba de escribir uno de los capítulos más controversiales de su historia: José María Balcázar Zelada, de 83 años, ha jurado como nuevo presidente de la República, pese a una sombra de escándalos que lo persigue desde hace años.

Este veterano legislador de Perú Libre, defensor del expresidente Pedro Castillo, no solo arrastra denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y haber sido destituido como juez por infracciones graves, sino que además defendió públicamente el matrimonio infantil, con frases que generaron repudio nacional.

“Las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”, llegó a afirmar sin titubeos durante un debate parlamentario en 2023. Aquellas declaraciones, calificadas como aberrantes, provocaron el rechazo frontal del Ministerio de la Mujer (MIMP) y de organizaciones feministas.

Pese a ello, el ahora mandatario no se retractó. Por el contrario, insistió:

«En otros países es desde los 13 años para arriba. Todo el mundo tiene relaciones: profesores con alumnas, maestras con alumnos, entre alumnos también».

Horas antes de su elección, el Colegio de Abogados de Lambayeque rechazó su candidatura recordando que Balcázar fue expulsado en 2022 por faltas éticas, civiles y penales durante su gestión como decano. Ni eso detuvo su ascenso: tras imponerse con 64 votos sobre María del Carmen Alva, el polémico congresista recibió la banda presidencial de manos de Fernando Rospigliosi.

Con formación jurídica y un doctorado en Derecho, Balcázar ha ocupado cargos clave en el Legislativo, como la Comisión de Educación y la encargada de seleccionar magistrados para el Tribunal Constitucional. Pero su historial personal ensombrece cada título académico.

Mientras el país asimila su inesperada juramentación, diversos sectores temen que su llegada al poder reabra heridas políticas y reactivos discursos retrógrados sobre los derechos de las mujeres y los menores.

El nuevo presidente, protagonista de una cadena de escándalos, promete ahora “gobernar por la estabilidad”. Pero en las calles, la pregunta es una sola: ¿Cómo llegó hasta aquí un hombre que alguna vez dijo que el matrimonio infantil debía ser defendido?.

Comunicado del Colegio de Abogados de Lambayeque

