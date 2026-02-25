'LA RETAGUARDIA'

¿Abascal tras los pasos de Rivera? ¿Quiere VOX la alternativa o el bloqueo?

Santiago Abascal deja muda a Susanna Griso en pleno directo con una punzante afirmación sobre Sánchez

Abascal y Feijóo rompen el corazón a Sánchez con el acuerdo PP-VOX

No está muy claro si Abascal y Feijóo se van a entender. De hecho, está todo patas arriba en esta relación por conveniencia de ambos en la que las cartas están marcadas y, la necesidad, también.

Si primero se comentaba que se habían acercado posiciones en un cambio de rumbo del PP sin precedentes a nivel nacional, poco después se han venido los diretes por parte de los propios líderes.

Así que ahora nadie sabe muy bien cómo estamos, y esta parece que será la tónica de cara al próximo año electoral de generales.

Eurico Campano se pregunta si Abascal quiere bloqueo o la alternativa, y si el líder de VOX se plantea seguir los pasos del ya olvidado Albert Rivera.

Charla con Eduardo García Serrano sobre esto y mucho más, sobre lo humano y lo divino en esta edición de ‘La Retaguardia’ de 25 de febrero.

