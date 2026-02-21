La responsable de Asuntos Internos, que ‘ignoró’ la agresión sexual del ex DAO, resulta ser la esposa de su comisario de confianza

El ministro de Interior, Fernado Grande-Marlaska (izquierda), junto al DAO de la Policía Nacional, José Ángel González.

Lo sabían todos y callaron como puertas.

Desde los de uniforme a los políticos, para acabar con el ministro Marlaska, que es el principal responsable.

José Ángel González, conocido como Jota, ha presentado su dimisión esta semana como director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional.

Esto ha sucedido tras una querella por agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación. La denunciante, una inspectora bajo su mando, relata que los hechos ocurrieron el 23 de abril de 2025 en su residencia oficial en Madrid.

Según su testimonio, fue llevada allí en un vehículo camuflado, donde él invocó su puesto diciendo: “Oye, que soy el DAO”. Posteriormente, la víctima recibió presiones mediante llamadas y propuestas de destinos a cambio de su silencio.

El director general, Francisco Pardo Piqueras, se enteró de la denuncia hace siete meses, específicamente el 11 de julio de 2025 en Vigo.

Un inspector le advirtió sobre la gravedad del asunto durante los actos con motivo del Día de los Ángeles Custodios.

Pardo manifestó su deseo de tener “un verano tranquilo” para evitar que la situación estallara, tal como relatan testigos.

Esto contrasta con lo afirmado por el ministro Fernando Grande-Marlaska, quien sostiene que el Ministerio del Interior solo tuvo conocimiento del asunto el martes por la tarde. Sindicatos como JUNTOSPOLGC han exigido dimisiones y han organizado protestas para los días 23 y 24 de febrero.

Conflictos de interés en Asuntos Internos

Gema Sanz, al frente de la Unidad de Asuntos Internos, es responsable de investigar delitos cometidos por policías, incluidos los mandos superiores. Sin embargo, no abrió diligencias a pesar de que la víctima había informado a Recursos Humanos y se encontraba de baja debido a un trastorno ansioso-depresivo.

Sanz es esposa de Javier Galván, un comisario que fue ascendido por González desde jefe de esa misma unidad a jefe superior de Policía en Madrid. Galván se ha manifestado públicamente en contra de la violencia de género; sin embargo, este caso no activó los protocolos correspondientes.

La inspectora decidió no utilizar las vías internas debido a su desconfianza. No se puso en marcha el protocolo para atender a víctimas ni se detuvo al DAO. Óscar San Juan, amigo cercano de González y actualmente apartado del cargo, contactó a la denunciante para ofrecerle destinos laborales a cambio de mantener silencio sobre lo ocurrido. El Ministerio del Interior ha iniciado una investigación reservada sobre posibles encubrimientos y filtraciones relacionadas con la identidad de la denunciante entre grupos policiales.

Gemma Barroso, jefa directa de la víctima y nueva DAO interina, ha ofrecido protección policial a la inspectora, quien ha decidido aceptarla.

Perfil de José Ángel González

José Ángel González Jiménez, apodado Jota, ha tenido un ascenso meteórico dentro del cuerpo policial. Coincidió con la denunciante hace dos décadas en Valladolid: ella formaba parte de la Brigada de Información mientras él estaba en UIP y más tarde asumió el cargo como comisario provincial. Su relación sentimental era conocida entre sus círculos hasta 2025. Se prorrogó su jubilación mediante un decreto DANA en 2024, siendo el único DAO capaz de conseguirlo.

Ascensos relevantes : Promovió a Galván y confió en San Juan .

: Promovió a y confió en . Estilo personal : Se le atribuyen frases como “borrica” durante momentos de presión, según detalla la querella.

: Se le atribuyen frases como “borrica” durante momentos de presión, según detalla la querella. Antecedente oculto: En los años 90 fue investigado por sacar un arma en el prostíbulo El Latino (Valladolid). Este incidente fue silenciado por mandos afines durante tres décadas.

Cronología y reacciones

La querella presentada por el abogado Jorge Piedrafita, conocido por casos mediáticos como Errejón o Rubiales, detalla:

23 abril 2025: Llamada desde Coslada; agresión ocurrida en la cocina de vivienda pública (Alberto Alcocer). Post-agresión: Acoso telefónico y uso indebido de recursos públicos (malversación). 24 julio 2025: Solicitud baja a Recursos Humanos; intervención del equipo psicosocial. 28 julio: Baja médica oficial. 11 julio 2025: Notificación a Pardo en Vigo. Febrero 2026: Querella admitida y posterior dimisión.

Fecha clave Hecho 23/04/2025 Presunta agresión en vivienda oficial 11/07/2025 Pardo informado en Vigo 28/07/2025 Baja médica por trastorno ansioso-depresivo Febrero 2026 Querella presentada y dimisión

Alfredo Perdiguero, subinspector del sindicato JUNTOSPOLGC, ha calificado estos hechos como “asquerosos y repugnantes”. Anteriormente había denunciado a Pardo por prevaricación. El periodista Alejandro Entrambasaguas fue quien destapó el aviso al director.

En estos momentos, el juez especializado en Violencia sobre la Mujer número ocho de Madrid está llevando a cabo una investigación exhaustiva. La cúpula policial se encuentra inquieta ante posibles encubrimientos dentro del cuerpo. ¿Quién más estaba al tanto?