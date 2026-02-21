El socialista Ábalos sacó 200.000 euros en efectivo de la caja negra de su ministerio

Se lo han llevado crudo.

Desde el principio; apenas pusieron los pies en el Gobierno.

Y todos ellos, sin excepción.

A la sombra de Pedro Sánchez, el yerno del proxeneta Sabiniano, el marido de la ‘catedrática‘ Begoña y el hermano del músico absentista.

El periodista Antonio Naranjo, a través de El Debate, ha destapado documentos que evidencian cómo José Luis Ábalos, exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sacó más de 200.000 euros en efectivo de una caja negra que era exclusivamente para su uso en el ministerio.

Esta caja, regulada por un decreto de 1986, debería destinarse a cubrir necesidades imprevistas y menores, pero Ábalos la empleó para gastos no especificados, lo que genera sospechas sobre posibles irregularidades en medio del caso Koldo.

Esta revelación surge en un momento complicado para el PSOE, con Ábalos y su asesor Koldo García en prisión provisional debido a la trama de mascarillas y manipulaciones de contratos.

Naranjo ha tenido acceso a documentos que demuestran el control absoluto del exministro sobre estos recursos, creados únicamente por él y sin ninguna supervisión externa. Imaginen la escena: un ministro con una caja fija al alcance, como si fuera un bote de monedas familiar, pero con fondos públicos.

El origen de la caja y su uso indebido

El decreto de 1986 establece normas claras para estas cajas fijas en los ministerios: están destinadas a pagos urgentes y pequeños, con límites estrictos y obligación de justificarlos posteriormente.

Desde que asumió el cargo en Transportes en 2020, Ábalos activó esta caja y realizó numerosas extracciones en efectivo. Los documentos filtrados por Naranjo revelan retiradas que superan los 200.000 euros, sin indicar a dónde fue a parar ese dinero, algo que contradice las normativas establecidas.

En el marco del caso Koldo, esta situación no huele nada bien. La Guardia Civil ya relaciona a Ábalos con pagos en negro provenientes de empresarios como Víctor de Aldama, quien admitió haber entregado al exministro 10.000 euros mensuales.

Además, Aldama costeó un chalet en La Alcaidesa (Cádiz) para las vacaciones de Ábalos y más de 200.000 euros en comisiones. ¿Es pura casualidad que esa cifra coincida con la cantidad retirada de la caja negra?

La Unidad Central Operativa (UCO) investiga si estos fondos públicos se utilizaron para blanquear sobornos relacionados con tramas como la del sector hidrocarburos, donde se sospecha que Ábalos recibió un millón de euros por licencias fraudulentas a favor de Villafuel, causando un fraude fiscal de hasta 220 millones a Hacienda. En uno de los audios filtrados, la pareja de Leonor González Pano se quejaba: «Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito».

Antecedentes: desde las mascarillas hasta el corazón del PSOE

En este entramado, Ábalos lidera una red que se extiende por ministerios como Transportes, Industria y Transición Ecológica. La Fiscalía pide penas severas: 24 años para él y 19,5 para Koldo, por comisiones ilegales relacionadas con contratos de mascarillas adjudicados a la empresa vinculada a Aldama tras instrucciones directas del ministro. Su mano derecha, Koldo, era quien gestionaba esos fondos oscuros.

Otras investigaciones también salpican al PSOE:

Caso Cerdán : Manipulación en obras públicas junto a Santos Cerdán , exsecretario de Organización, quien cobraba un 2% sobre adjudicaciones a la empresa Servinabar, relacionada con su amigo Joseba Antxon Alonso . Grabaciones revelan conversaciones entre Koldo sobre comisiones.

: Manipulación en obras públicas junto a , exsecretario de Organización, quien cobraba un sobre adjudicaciones a la empresa Servinabar, relacionada con su amigo . Grabaciones revelan conversaciones entre Koldo sobre comisiones. Pagos en efectivo del PSOE (2017-2024): El juez Ismael Moreno está indagando si tanto Ábalos como Koldo blanquearon dinero a través de la sede central del partido en Ferraz sin control alguno sobre los tickets.

está indagando si tanto Ábalos como Koldo blanquearon dinero a través de la sede central del partido en Ferraz sin control alguno sobre los tickets. Hidrocarburos: Aldama se enfrenta a cargos junto a Ábalos por fraude masivo.

El Tribunal Supremo ha enviado partes del caso a la Audiencia Nacional tras perder el aforamiento Cerdán; el juicio por las mascarillas está programado para abril.

Trama relacionada Implicados clave Cantidad estimada Mascarillas Ábalos, Koldo, Aldama Comisiones millonarias Hidrocarburos Ábalos, Aldama, Claudio Rivas 1 millón en sobornos; 220M defraudados Obras públicas Cerdán, Ábalos, Koldo 2% sobre contratos públicos Caja PSOE Ábalos, Koldo Pagos oscuros sin justificar

Consecuencias: presión sobre el Gobierno y el sistema judicial

Estas nuevas informaciones complican aún más la situación legal de Ábalos, quien se encuentra encarcelado en Soto del Real, debido al riesgo potencial de fuga. La Fiscalía Anticorrupción no descarta nuevas imputaciones contra otros implicados, mientras que el PSOE asegura estar dispuesto a colaborar aunque niega cualquier tipo de blanqueo. En términos políticos, esto suma una nueva carga entre las múltiples investigaciones que asedian al partido liderado por Sánchez, desde el escándalo Plus Ultra hasta Enusa.

La oposición clama por dimisiones y auditorías exhaustivas. Si se demuestra malversación asociada a esta caja negra, Ábalos podría enfrentar muchos años tras las rejas por prevaricación y organización criminal. Y mientras Koldo se lamenta por los ronquidos molestos de su antiguo jefe durante su estancia en prisión, los ciudadanos siguen cuestionándose adónde han ido a parar esos billetes sin rostro.

Un paréntesis interesante: solo Ábalos podía crear esa caja y Naranjo subraya que un único decreto vigente desde hace cuatro décadas regulaba su opacidad. Por otro lado, Aldama no duda en presumir sobre sus conexiones con Koldo; un audio revela todo lo necesario: vacaciones pagadas generosamente, licencias otorgadas sin reparo alguno y euros volando bajo bajo mesa.