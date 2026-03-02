Francia, Alemania y Reino Unido se suman a la ofensiva contra Irán y dejan al socialista a Sánchez con el trasero al aire

Emmanuel Macron, Keir Starmer y Friedrich Merz han dado un giro significativo.

En un comunicado conjunto, los líderes de Francia, Reino Unido y Alemania advierten que adoptarán todas las medidas necesarias para proteger sus intereses y los de sus aliados en Oriente Medio. Esto incluye acciones para eliminar desde su origen la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones.

El comunicado que ha sellado la alianza con EEUUU se ha emitido horas después de que el avión oficial del primer ministro de Israel aterrizara en Berlín tras un vuelo secreto.

El hermetismo sobre este viaje ha sido total.

Ni se comunicó dicho vuelo del apodado Avión del Juicio Final ni quiénes fueron a bordo de él bajo la dirección de Netanyahu.

El aparato aterrizó en Berlín a las 21:30 horas de este sábado.

La decisión surge a raíz de los bombardeos iraníes dirigidos a bases en el Golfo.

Irán ha atacado a países como Qatar, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Jordania. Estos Estados no formaron parte de la ofensiva inicial liderada por EEUU e Israel. Los tres europeos han criticado los ataques indiscriminados y desproporcionados de Teherán.

El bloque conocido como E3 está ahora coordinando esfuerzos con Donald Trump y aliados regionales. Según Starmer, se permite que EEUU utilice bases británicas para llevar a cabo golpes defensivos contra los misiles iraníes. Aprenden de la experiencia en Irak, afirma, optando por evitar ofensivas directas.

En este escenario, Pedro Sánchez queda en una posición vulnerable.

España se opone a las acciones de EEUU e Israel, considerándolas unilaterales. Aboga por la diplomacia y la desescalada, mientras que José Manuel Albares sostiene que estas acciones no se ajustan al derecho internacional. Italia también se mantiene al margen, pero el resto del E3 avanza sin ella.

El socialista Sánchez ha entrado en una escalada de enfrentamiento sin precedentes contra Estados Unidos.

Lleva meses utilizando las críticas a Donald Trump como escudo para intentar desviar la atención del tsunami de corrupción que lo acorrala en Moncloa. Sin embargo, este domingo ha lanzado una ofensiva dialéctica de calibre desconocido, que agrava el aislamiento de España en el concierto occidental y lo alinea nuevamente con las tesis del ruso Vladímir Putin.

En su discurso, el sectario, histérico y falso Sánchez ha acusado directamente a EEUU de vulnerar los derechos en Irán, Venezuela y Gaza. Se ha referido a Trump (sin nombrarlo expresamente) como una amenaza mundial por sus «bombas y aranceles«.

El escenario elegido para esta confrontación abierta ha sido especialmente simbólico: la gala de inauguración del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, un escaparate mundial de grandes compañías tecnológicas.

Paradójicamente, en esa misma tribuna, Sánchez ha arremetido también contra las grandes plataformas de redes sociales, calificando a sus dueños como «oligarcas tecnológicos» y colocándolos en el grupo de quienes, según él, amenazan la paz y la democracia en el mundo.

En síntesis, este discurso representa un nuevo capítulo en la estrategia histérica y falsa de Sánchez: desviar los escándalos internos mediante ataques internacionales que aíslan a España y la aproximan a narrativas antioccidentales.

La UE se fractura en la cumbre

La reunión extraordinaria de Asuntos Exteriores celebrada el domingo terminó en un fiasco total. No hubo declaración conjunta de los 27 miembros. La primera ministra estonia, Kaja Kallas, publicó un texto propio donde hace un llamado a la máxima contención y protección de civiles, expresando solidaridad con el Golfo.

Por su parte, Ursula von der Leyen contactó a líderes del Golfo, afirmando que su seguridad es un interés estratégico para Europa. Teme una guerra prolongada que podría resultar en el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial.

Los antecedentes muestran divisiones persistentes. Cuando Trump decidió desmantelar el acuerdo nuclear de 2015, los europeos se sentían orgullosos del mismo; sin embargo, Irán no cedió ni en cuestiones nucleares ni en misiles. Ahora, tras el fallecimiento de Ali Jamenei debido a bombardeos estadounidenses, vislumbran una oportunidad para una transición creíble. Tanto Von der Leyen como Roberta Metsola celebran esta posibilidad.

Aunque Hungría e Italia no respaldan abiertamente a Trump, Merz critica abiertamente al régimen iraní y tiene previsto reunirse con él este martes en Washington. Afirma: No es momento para sermones.

España enfrenta un creciente aislamiento. Sánchez no alcanza el 5% exigido en defensa según la OTAN, lo que llevó a que Trump solicitara su expulsión. Además, ha quedado fuera de cumbres sobre Ucrania y competitividad dentro de la UE.

Arsenal iraní y riesgos globales

En cuanto al arsenal iraní, cuenta con misiles hipersónicos, balísticos y enjambres de drones. Ha atacado bases francesas en Abu Dabi así como alemanas en Irak y Jordania. Aunque no ha habido bajas significativas hasta ahora, las tensiones siguen aumentando.

Desde Chipre, que ostenta la presidencia rotativa de la UE, se niegan las acusaciones sobre misiles iraníes. Por su parte, la OTAN ha emitido alertas sobre los misiles balísticos y drones provenientes de Irán.

Precios del petróleo: existe el riesgo inminente de un aumento disparado debido al conflicto por Ormuz.

Vuelos: están suspendidos en toda la región.

Víctimas: tres soldados estadounidenses han muerto; civiles han sufrido por metralla en el Golfo.

La ONU ha condenado las acciones llevadas a cabo por ambas partes. El secretario general, António Guterres, advierte sobre una posible cadena incontrolable.

El E3 ya había tomado distancia desde el sábado: no participamos en bombardeos. Sin embargo, los contraataques iraníes han cambiado radicalmente esta situación. En redes sociales como X, incluso figuras como Lindsey Graham han criticado su tibieza.

¿Qué nos espera? Mientras tanto, Merz y Trump están negociando; por otro lado, Starmer ha decidido aumentar el número de cazas RAF disponibles. En Francia, Macron plantea un despliegue adicional. Mientras tanto, Sánchez sigue apostando por una UE cohesionada aunque las divisiones actuales amenazan con dejarla irrelevante.

En tan solo 48 horas, Irán ha cosechado éxitos tácticos; sin embargo, la incertidumbre estratégica sigue creciendo. Europa debe decidir su bando mientras el Golfo respira aliviado ante un respaldo firme.

El pulso actual determinará si la región consigue esquivar el abismo o si termina cayendo en él.