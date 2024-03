Jorge Bustos deja en evidencia a Montero, Belarra y Díaz por su estercolero del Sí es Sí con el caso Dani Alves: “¡Que se callen!”

Dani Alves sale de la cárcel después de pagar la fianza de un millón de euros.

Mientras, las de Sumar y Podemos ponen el grito en el cielo pidiendo una Justicia «feminista» e «igual» para todos. Las mismas que diseñaron una ley ideológica que ha servido para que delincuentes y agresores sexuales se beneficien viendo reducidas sus penas.

Jorge Bustos, subdirector de ‘El Mundo’, apuntaba este 26 de marzo de 2024 en ‘La mirada crítica’ (Telecinco) a Ione Belarra, Irene Montero y Yolanda Díaz como las «responsables» del pufo de una norma que ha dejado más desprotegidas que nunca a las mujeres:

«Creo que tanto Ione Belarra como, incluso como Yolanda Díaz, pero especialmente Irene Montero, que es la autora intelectual de esta ley, han perdido una ocasión más para permanecer en un silencio sepulcral ante el caso Alves, porque ellas son las responsables con esa ley que se la advirtió en todo tipo de informes que iba a tener efectos contraproducentes, porque no se puede hacer el código penal a golpe de ideología ni de pancarta, hay que saber derecho».

El periodista explicó que, el derecho penal es una institución que tiene más de 2000 años y, «no podemos pensar que hasta que llegaron estas políticas a nuestras vidas» no se condenaban las violaciones en el mundo civilizado, «eso es mentira, es una mentira flagrante y el consentimiento siempre ha estado en el centro de la violación«, exhortó.

Y argumentó cómo la técnica jurídica funciona igual, para ricos y pobres:

«La línea de defensa de la abogada o del entorno de la víctima que dice que esto envía un mal mensaje, o que los ricos tienen más capacidad para salir, a ver, un rico puede pagar la fianza, sí, eso es verdad, tiene más capacidad, también es él por una fianza más alta, precisamente por ser rico, pero se le juzga no por su riqueza, se le juzga por unos hechos probados ante un tribunal , y la técnica jurídica es la misma para ricos y para pobres».

Asimismo, apuntó que, en el caso de Alves hay una condena de cuatro años que podrían haber sido más sin la Ley del Sí es Sí:

«El principio de la ley más beneficiosa para el reo se aplica con que está 24 horas en vigor, con que esté un minuto en vigor una ley, se aplica siempre el redactado más favorable al reo, precisamente porque se busca, digamos, la reinserción, porque no se busca el castigo, ni el justiciarismo, ni nada por el estilo. No, porque es la base de nuestra política restaurativa, no penitenciaria. Es la base de todos los códigos penales, digamos, avanzados, por tanto, de verdad que los políticos, autores de la ley del Sí es Sí, que se callen«.