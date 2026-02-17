Mensajes de Koldo destapan una trama de influencias que salpica a Sánchez, Begoña Gómez, la OMT y Air Europa

El caso Koldo se adentra en un nuevo capítulo incendiario.

Mensajes obtenidos del teléfono del exasesor de José Luis Ábalos sugieren la existencia de una supuesta red de influencias que se habría tejido desde Moncloa, con Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez como piezas clave en el entramado.

Estos WhatsApp, desvelados por investigaciones periodísticas, evidencian cómo el comisionista Víctor de Aldama se encargaba de coordinar gestiones entre la Organización Mundial del Turismo (OMT), Air Europa y el entorno gubernamental. Todo esto sucedía en 2021, justo tras el rescate millonario a la aerolínea perteneciente a Globalia, que es la matriz de Air Europa.

Contexto de la red de contactos

La trama comienza en 2019, cuando se establece Wakalua, un centro de innovación turística promovido por Globalia y la OMT. Begoña Gómez, que dirige el IE Africa Center, estuvo involucrada en múltiples eventos relacionados con este proyecto, que utilizó las instalaciones de la consultora Barrabés, donde los contratos públicos se dispararon bajo el Gobierno de Sánchez.

En enero de 2019, se presenta Wakalua junto a Zurab Pololikashvili (secretario general de la OMT) y Javier Hidalgo (CEO de Globalia).

(secretario general de la OMT) y (CEO de Globalia). En 2020 se firma un acuerdo entre Wakalua e IE Africa Center: 25.000 euros destinados a becas y 15.000 para viajes.

Gómez asiste a la Asamblea General de la OMT en 2019, donde se da a conocer la Tourism Online Academy junto a IE University.

Desde 2018, el Grupo Barrabés facturó 20 millones al Ejecutivo, lo que supone un incremento del 3.900% respecto a años anteriores. Este grupo incluía entre sus colaboradores a profesores como Carlos Barrabés, quien formaba parte de la cátedra vinculada a Gómez.

En marzo de 2024, ya había medios advirtiendo sobre cesiones: 28 millones destinados a Globalia y una sede gratuita para la OMT durante 75 años, además de otros 72 millones en reformas. Cabe recordar que Globalia había recibido anteriormente 616 millones en ayudas.

Mensajes que generan inquietud

El 15 de abril de 2021, Aldama envió un mensaje a Koldo García: «Enséñalo al jefe y si quiere se lo envío y que me conteste. Acaba de contestar Begoña y el presidente a Zurab«.

Tres días después, sugiere una reunión con Ábalos, Pololikashvili y el presidente dominicano Luis Abinader, quien estaba visitando a Sánchez. Koldo logra cerrar este encuentro en el Ministerio de Transportes.

Otros mensajes revelan intentos fallidos por gestionar eventos como el Festival Asturias Paraíso Natural, donde se solicitaba apoyo a Pololikashvili mediante Koldo, sin éxito alguno.

Aldama, actualmente imputado por comisiones hacia Ábalos y Koldo, coordinaba proyectos relacionados con la OMT gracias a su amistad con el georgiano, quien es socio de Hidalgo.

Reacciones políticas ante el rescate

La respuesta del PP no se ha hecho esperar. En un comunicado han señalado directamente a Sánchez como «el centro del diana» en esta trama corrupta. Aseguran que el «matrimonio Sánchez-Gómez» actuó como «conseguidores» entre lo que consideran un «nexo corruptor» con la OMT, mientras Gómez colaboraba estrechamente con Wakalua.

«El caso Koldo es el caso Sánchez. Él lo sabía, lo ocultó y estuvo implicado», afirman desde las filas populares. Además, relacionan toda esta situación con el rescate recibido por Air Europa (475 millones aprobados en 2020), tras las reuniones mantenidas entre Gómez e Hidalgo.

Tanto Koldo García como Ábalos permanecen en prisión desde noviembre de 2024 debido al riesgo de fuga en el juicio sobre mascarillas. El Tribunal Supremo ratificó esta decisión en enero de 2026.

Posibles repercusiones judiciales y políticas

La UCO de la Guardia Civil está llevando a cabo un análisis exhaustivo sobre estos mensajes, ampliando así las dimensiones del caso Koldo más allá del tema mascarillas. El juez Juan Carlos Peinado investiga ahora los vínculos entre Wakalua, OMT e IE, centrándose en posibles tratos favorables hacia Gómez.

En 2022, Abinader otorgó 300 becas mediante la Tourism Online Academy, ahora bajo escrutinio judicial.

Desde el ámbito político, el PP exige respuestas claras. Feijóo sostiene que hay «evidencias» que apuntan hacia una «trama corrupta que avergüenza a España». Si se confirma esta información podría debilitar al Gobierno actual, señalando directamente a Sánchez como un actor activo dentro del escándalo.

Elemento clave Fecha aproximada Detalle Presentación Wakalua Enero 2019 OMT, Globalia; presencia Gómez Rescate Air Europa Noviembre 2020 Aprobación gubernamental por valor de 475 millones Mensajes Aldama-Koldo Abril 2021 Referencia sobre respuestas dadas por Sánchez y Gómez a Zurab Visita Abinader Abril 2021 Encuentro con Sánchez y OMT Prisión Koldo y Ábalos Noviembre 2024 Confirmada hasta enero de 2026

La oposición no ha podido resistir la tentación del humor: ¿será Moncloa una agencia de viajes? La ironía aparece al imaginarse a la pareja presidencial como «agentes secretos del turismo».

Algunas curiosidades finales: Pololikashvili es un georgiano establecido en Madrid que actualmente preside ONU Turismo. Desde 2008, Globalia ha recibido un total impresionante de 1.100 millones en ayudas públicas. Por su parte, Koldo pasó de ser guardaespaldas a preso lleno de secretos tras las rejas.