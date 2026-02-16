¡El que faltaba! Baltasar Garzón lanza un salvavidas a Sánchez y ‘escupe’ sobre Felipe González

Baltasar Garzón, conocido por su trayectoria judicial en casos internacionales, ha hecho una aparición en el debate político. En una entrevista ofrecida a laSexta Xplica, ha respondido a las recientes afirmaciones de Felipe González, quien ha manifestado su intención de votar en blanco en las próximas elecciones, alegando que los candidatos actuales no le representan, especialmente el líder del PSOE. Durante un acto celebrado en el Ateneo de Madrid el 10 de febrero, González criticó la falta de autocrítica en el PSOE, advirtió sobre el crecimiento de Vox y se mostró contrario a cualquier pacto con Bildu, llegando a calificar a Sánchez como «puto amo».

Garzón ha salido a defender lo indefendible. Reconoce la fuerza de las palabras de González, pero subraya que su postura no le sorprende: el expresidente ha estado criticando al Gobierno desde hace tiempo. «Los líderes políticos, especialmente aquellos que han ocupado la presidencia del Gobierno, deberían mostrar algo de mesura al criticar a quienes les han seguido», ha declarado. Recordó que González gobernó durante 14 años con mayorías absolutas, mientras que Sánchez ha tenido que formar coaliciones en minoría, un «arte» que ha contribuido a estabilizar la economía española y mejorar su imagen en Europa.

Antecedentes de una mochila cargada

Este enfrentamiento se produce tras las derrotas del PSOE en las elecciones autonómicas de Extremadura y Aragón, eventos que han reavivado las divisiones internas dentro del partido. González, una figura histórica con luces y sombras, ha sido acusado por Garzón de olvidar ciertos episodios del pasado. Este último menciona algunas controversias ocurridas durante los años 80 y 90:

Las negociaciones con ETA en Argel , un aspecto que González parece pasar por alto al criticar la cercanía con Bildu .

en , un aspecto que González parece pasar por alto al criticar la cercanía con . Los GAL , grupos parapoliciales responsables de 27 asesinatos, cuyos casos fueron investigados por Garzón, quien llegó a condenar a altos funcionarios del Gobierno de aquel entonces.

, grupos parapoliciales responsables de 27 asesinatos, cuyos casos fueron investigados por Garzón, quien llegó a condenar a altos funcionarios del Gobierno de aquel entonces. La falta de autocrítica ante sus propias derrotas electorales o escándalos de corrupción como el caso Filesa.

Garzón sostiene que Sánchez ha logrado construir gobiernos inclusivos tras el procés catalán, algo impensable bajo mayorías absolutas. «Hablar del ‘puto amo’ cuando él era ‘dios'», ironiza Garzón al comparar distintas épocas. Añade que González puede «votar lo que quiera», pero sus palabras afectan a la militancia más allá del líder.

Divisiones que debilitan al PSOE

La intervención de Garzón resuena en un PSOE dividido. Otros líderes como Emiliano García-Page han lanzado duras críticas hacia la dirección actual, mientras que la ministra Ana Redondo compara a González con un «jarrón chino» fuera de lugar. Por su parte, Patxi López lamenta que el expresidente sirva ahora como referencia para la derecha, eco de las palabras celebradas por Alberto Núñez Feijóo.

Garzón aboga por la unidad entre las fuerzas progresistas, alabando la «valentía» de Gabriel Rufián en su intento por reagrupar posturas, similar al fallido proyecto Actúa de 2016. Advierte: sin un acuerdo sólido, las fuerzas progresistas acabarán disparándose en los pies frente a una derecha cohesionada.