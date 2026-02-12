¡A ‘cuchillazos’ en el PSOE! Una escocida Susana Díaz responde a Jordi Sevilla después de que la llamara ‘cobarde’

Duelo a garrotazos. Es la mejor definición de la actualidad política en España.

Especialmente, dentro del PSOE. El partido atraviesa una grave crisis interna, con confrontaciones constantes y cruces de acusaciones entre antiguos dirigentes del partido que ven como la formación se va por el sumidero ante la deriva sanchista que ha tomado desde la llegada del actual presidente del Gobierno a Moncloa.

La última polémica surgió en el plató de ‘Espejo Público’ (Antena 3) tras las declaraciones del exministro socialista Jordi Sevilla, que calificó duramente a Susana Díaz, senadora y expresidenta de la Junta de Andalucía, tildándola de “cobarde” en el contexto de la crisis de resultados del partido en Aragón y la falta de autocrítica interna.

Sevilla, crítico con su partido, afirmó que “no se puede quedar callado” ante lo que considera una falta de reflexión en el PSOE tras las recientes derrotas electorales autonómicas, señalando que la falta de liderazgo y de debate interno está llevando a la formación a una situación complicada.

«No voy a caer en la melancolía»

La respuesta de Díaz no se hizo esperar. En la misma cadena, la senadora calificó las palabras de Sevilla de “desahogo”, rechazando entrar en un juego de recriminaciones que, a su juicio, solo sirven para agravar la división interna. “Yo no voy a caer en la melancolía de la frustración. No voy a perder energía en la melancolía de los demás”, afirmó, defendiendo que el PSOE es “mucho más que cada uno de sus dirigentes” y que el debate interno debe centrarse en fortalecer al partido, no en lanzarse ataques personales.

Díaz recurrió además a imágenes taurinas para enfatizar su enfoque político: “Yo soy más de la muleta de Curro, y del arte de la mano izquierda… nunca he visto el toro desde la barrera, sino que me he arrimado y mucho al toro”, en alusión a su estilo de gestión y defensa de posiciones dentro del PSOE.

Este choque de declaraciones se produce en medio de una ola de críticas internas que también incluye a otras figuras históricas como Felipe González o Joaquín Leguina, que han expresado sus desacuerdos con el rumbo actual de la formación bajo el liderazgo de Pedro Sánchez.

Analistas políticos consideran que estas tensiones reflejan una profunda crisis de identidad y estrategia en el PSOE, a medida que se acercan importantes citas electorales y aumentan las voces que piden autocrítica y renovación frente a los resultados adversos en varias comunidades autónomas.