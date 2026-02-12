David Alandete hunde a Pedro Vallín, que se suma a Sánchez en el ataque a Iker Jiménez: «Das mucha grima»

Lo dejó a la altura del betún.

El periodista David Alandete ha dejado a la altura del betún al activista de extrema izquierda Pedro Vallín, tras atacarle por defender a Iker Jiménez.

El corresponsal de ABC en Washington respondió con fuerza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que desde la tribuna del Congreso atacó al presentador de Horizonte.

Para intentar atacar al PP, el jefe del Ejecutivo tras nombras a políticos populares, dijo sin ruborizarse: «Dan lecciones de democracia, pero en realidad operan con el mismo registro que Iker Jiménez».

Alandete no dejó pasar semejante burrada y, desde su perfil en X (antes Twitter), escribió una reflexión en la que, por un lado, llamaba a los periodistas a pronunciarse en contra de las palabras del líder del PSOE y, por otro, a advertir del serio riesgo que implica para la democracia que el presidente del Gobierno haga señalamientos de ese tipo. Y más, desde el Parlamento.

También recordó cómo Sánchez ha intentado maniatar a la prensa crítica desde su ascenso al poder:

«Que la profesión periodística, si tiene dignidad, se levante ante el señalamiento intolerable de @navedelmisterio. Cuando un presidente del Gobierno utiliza la tribuna parlamentaria para poner en la diana a un periodista que pregunta e informa en libertad, no está ejerciendo el debate democrático: está enviando un aviso. Está señalando. Está intentando disciplinar. Hablamos de un dirigente que pretende dictar titulares, que ha purgado y moldeado medios públicos, que presiona a privados, que aspira a que la realidad se adapte a sus designios y que incluso intenta condicionar qué se pregunta fuera de España para no verse en aprietos. Y ahora apunta con el dedo a quien, con coste personal y valentía, planta cara al poder y al abuso. No es una discrepancia política. Es una frontera democrática. El poder puede replicar, puede desmentir, puede defenderse. Lo que no puede es señalar para intimidar. Los gobiernos pasan. La huella que deja cada uno en la libertad de prensa queda. Y el trabajo de Iker se recordará por lo que es: periodismo al servicio de su país, no del poder».

Como no podía ser de otra forma, Vallín, consumado defensor del sanchismo sin importar lo que haga, replicó al periodista, por supuesto intentando insultar, utilizando un tono condescendiente y calificativos, para respaldar los ataques del jefe del Ejecutivo a un periodista:

«Manoblanda™ confundiendo el entretenimiento con periodismo. El melifluo este debe de creer que Uri Geller y Anthony Blake hacían divulgación científica en televisión. Tanto máster y tanta gaita para acabar convertido en el correveidile del Carromato de los Hombres Fenómeno».

La respuesta de Alandete fue contundente:

«Vallín, en serio, das mucha grima. Vas de listo repartiendo motes y lo único que consigues es degradar lo que te rodea por pura inercia. Ni siquiera eres consciente de la pena que provocas. Careces de peso moral, de autoridad y de cualquier crédito que no sea el que tú mismo te fabricas en la cabeza. Te crees ingenioso, crees que despiertas admiración; apenas despiertas lástima. Decir que ser tu opuesto me satisface sería otorgarte una relevancia que no tienes. No mereces más atención».