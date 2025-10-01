Colosal doble meneo de Alicia García (PP) al ausente Sánchez y a la incumplidora ‘Marisú’ Montero

Brutal meneo de Alicia García, senadora del PP, al Gobierno Sánchez.

La política conservadora, en la sesión de control al Ejecutivo, dio una somanta de palos al ausente presidente y a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del gabinete de Pedro Sánchez.

El primer repaso fue dirigido al inquilino de La Moncloa:

Presidente, un mes más y un escaño vacío. Dieciocho meses de escaño vacío del presidente Sánchez. Tan vacío como su compromiso con el Parlamento, tan vacío como su respeto para venir aquí a rendir cuentas, tan vacío como su palabra. Y dieciocho meses, seiscientos días, treinta sesiones sin rendir cuentas, sin responder a los senadores y sin contestar. Dieciocho meses huyendo del Senado y sin rendir cuentas. Eso sí, le encanta viajar al extranjero, a los confines más recónditos del mundo. A China, a Polinesia, le gusta más pisar la alfombra roja en sus giras que venir aquí a rendir cuentas.

Le recordó que el nuevo reglamento del Senado obliga a Sánchez a acudir al menos una vez al mes:

El artículo 164 exige al presidente a venir una vez al mes. El reglamento es ley y el reglamento se cumple porque es ley y la ley se cumple. Sí, sí, sí. Pero, como saben, como a Sánchez le gusta tanto escribir cartas a la ciudadanía y a la militancia, tuve que escribir una carta al presidente del Gobierno. No me ha contestado. Entiendo que lo habrá perdido entre tantas citaciones judiciales como llegan a La Moncloa. Y en esas cartas a la ciudadanía, el presidente Sánchez hablaba de dos cosas, de dignidad y de resistencia, como en su manual. La dignidad es cumplir la ley. Y la resistencia es venir aquí a dar la cara. Y Sánchez ni lo uno ni lo otro. Y mire, ¿por qué no viene? Porque no ha aceptado el resultado en las urnas. Aquí está la mayoría absoluta del Partido Popular. Y no viene porque no puede colonizar este Senado con la mayoría absoluta del Partido Popular. Por eso no viene. Porque los líderes dan la cara. Sánchez huye. Una vez tras otra. Porque a él no es la ley lo que le incomoda. No. Lo que le incomoda es la democracia. Y un presidente ausente sobra.

Sánchez lleva 18 meses, 600 días y más de 30 sesiones sin rendir cuentas en el @Senadoesp. Un presidente ausente no falta. Un presidente ausente sobra. 🗣️ @AliciaGarcia_Av en la sesión de control. pic.twitter.com/cEA0yJR4jg — PP Senado (@PPSenado) September 30, 2025

El segundo viaje se lo comió entero María Jesús Montero: