Colosal doble meneo de Alicia García (PP) al ausente Sánchez y a la incumplidora ‘Marisú’ Montero

Brutal meneo de Alicia García, senadora del PP, al Gobierno Sánchez.
La política conservadora, en la sesión de control al Ejecutivo, dio una somanta de palos al ausente presidente y a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del gabinete de Pedro Sánchez.
El primer repaso fue dirigido al inquilino de La Moncloa:
Presidente, un mes más y un escaño vacío. Dieciocho meses de escaño vacío del presidente Sánchez. Tan vacío como su compromiso con el Parlamento, tan vacío como su respeto para venir aquí a rendir cuentas, tan vacío como su palabra. Y dieciocho meses, seiscientos días, treinta sesiones sin rendir cuentas, sin responder a los senadores y sin contestar. Dieciocho meses huyendo del Senado y sin rendir cuentas. Eso sí, le encanta viajar al extranjero, a los confines más recónditos del mundo. A China, a Polinesia, le gusta más pisar la alfombra roja en sus giras que venir aquí a rendir cuentas.
Le recordó que el nuevo reglamento del Senado obliga a Sánchez a acudir al menos una vez al mes:
El artículo 164 exige al presidente a venir una vez al mes. El reglamento es ley y el reglamento se cumple porque es ley y la ley se cumple. Sí, sí, sí. Pero, como saben, como a Sánchez le gusta tanto escribir cartas a la ciudadanía y a la militancia, tuve que escribir una carta al presidente del Gobierno. No me ha contestado. Entiendo que lo habrá perdido entre tantas citaciones judiciales como llegan a La Moncloa. Y en esas cartas a la ciudadanía, el presidente Sánchez hablaba de dos cosas, de dignidad y de resistencia, como en su manual. La dignidad es cumplir la ley. Y la resistencia es venir aquí a dar la cara. Y Sánchez ni lo uno ni lo otro. Y mire, ¿por qué no viene? Porque no ha aceptado el resultado en las urnas. Aquí está la mayoría absoluta del Partido Popular. Y no viene porque no puede colonizar este Senado con la mayoría absoluta del Partido Popular. Por eso no viene. Porque los líderes dan la cara. Sánchez huye. Una vez tras otra. Porque a él no es la ley lo que le incomoda. No. Lo que le incomoda es la democracia. Y un presidente ausente sobra.
El segundo viaje se lo comió entero María Jesús Montero:
Feliz cumpleaños, señora Montero. Hoy es 30 de septiembre, se cumplen tres años sin que usted haya presentado presupuestos. Tres años sin cuentas, sin rumbo e incumpliendo la Constitución. Tres años sin presupuestos y sin apoyos siquiera para fingir o simular que los presenta. Tres años con las manos abrasadas por la corrupción, por poner la mano en el fuego por Ábalos y Cerdán. Se quemó y ellos hoy arden en los tribunales. Por ser la número dos del presidente del Gobierno cercado por los escándalos. Por ser la jefa máxima de la SEPI, que es el símbolo, el museo de las corruptelas, es el símbolo, el museo de las pérdidas millonarias y del despilfarro. Por cierto, ¿qué trató? Con la presidenta de la SEPI el día que huyó del Senado. ¿De los contratos de Ábalos y Jéssica? ¿Quizá de los rescates a dedo con la sombra de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa? ¿Quizá de los contratos amañados en beneficio de Barrabés, ese mecenas de Begoña? ¿O del fraude fiscal del hermano que vivía en la Moncloa sin móvil y tributaba en Portugal? ¿O de Tragsatec y las sobrinas colocadas y las encuestas cocinadas? ¿O de Servinabar, Cerdán o su expresidente de la SEPI? ¿O de Indra o de las pérdidas de correos? ¿O de que van a regalar talgo al PNV para que silencien su corrupción? La lista es larga y la vergüenza corta. Díganos, señora Montero, qué gestión ha hecho en estos tres años sin cumplir con su obligación, que es presentar presupuestos.
Señora Montero, su gestión es una barra libre y a la saca. De corrupción en corrupción. De mentira en mentira. Del miedo a los jueces al pánico a las urnas. Y usted sabe de eso bastante. Porque hará un Juan Espadas. Dejará el Ministerio para perder en Andalucía. Candidata a rastras y ministra a la fuga. Mire, hoy vence el plazo constitucional y seguimos sin presupuestos. En 2023 decía la señora Montero que los presupuestos estaban en elaboración. En 2024 también. En 2025 seguimos con los presupuestos. Con los presupuestos que aprobaron con Pablo Iglesias. Esto sí es política sostenible. No sé qué nos va a contar hoy. Pero España no necesita excusas. Necesita cuentas. Pero ustedes lo que quieren es seguir atornillados en la Moncloa como escudo judicial de Sánchez. La Moncloa sí es la pulsera blindada de Sánchez. Sí. Pulsera blindada para Sánchez y pulseras de saldo para las mujeres. ¿Cuánto daño están haciendo a las mujeres en este país? Lo suyo no es feminismo, es femicinismo. Doble moral y negar el relato. Un gobierno sin presupuestos que no protege a las mujeres y con toneladas de corrupción, señora Montero. Y usted sin cuentas, sin cuento, sin crédito y sin futuro, señora Montero.