¡Santaflow tiene otro flow!

La economía se convierte en un boomerang contra Sánchez. El Gobierno insiste en vender una recuperación que no llega a los hogares, mientras la inflación asfixia a las familias y las hipotecas devoran el sueldo de la clase media. El mercado laboral sigue plagado de temporalidad y empleo público ficticio, un maquillaje estadístico que oculta la debilidad estructural del país. España se descuelga del crecimiento europeo mientras Moncloa se aferra a titulares triunfalistas que nada tienen que ver con la vida real de los ciudadanos.

En lo territorial, la rendición del Ejecutivo es ya una constante. Sánchez ha convertido la legislatura en un mercadeo permanente con independentistas y nacionalistas, otorgando privilegios a cambio de votos que garantizan su supervivencia política. La amnistía, las cesiones fiscales y el debilitamiento del Estado de derecho son el precio que pagan los españoles para mantener a un presidente en el poder. La igualdad entre comunidades se resquebraja, mientras el Gobierno actúa como rehén de los socios que cuestionan la propia unidad de España.

Bertrand Ndongo se adentra de lleno en la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘Diario Ndongo’.