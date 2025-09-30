Los 24 segundos que enfangan a Sánchez: así negó a Ferreras que Begoña Gómez escribiera carta de recomendación

17 de mayo de 2024.

Pedro Sánchez era entrevistado por Antonio García Ferreras en el programa ‘Al Rojo Vivo‘ (laSexta) para hablar, entre otros asuntos, del escándalo que en aquel momento copaba las portadas y la apertura de todos los programas informativos, las cartas de recomendación de Begoña Gómez.

El presidente del Gobierno, en el plató de la segunda cadena de Atresmedia, negó la mayor en relación a esas noticias que apuntaban hacia su mujer y los tratos de favor hacia determinados empresarios, información que ahora se ha conocido tras desvelarse los informes de la UCO y de la Intervención General del Estado.

Así se despachó de manera desahogada el inquilino del Palacio de La Moncloa.

García Ferreras fue directo al asunto:

¿Usted cree que Begoña Gómez lo ha hecho todo bien?

A lo que el dirigente del PSOE, sin pestañear, acusó a los medios de tirar fango contra su mujer y contra él mismo:

Por supuesto. Si es que aquí no hay caso, hay fango, Antonio.

El presentador, que no tenía nada claro que lo que le estaba diciendo Pedro Sánchez fuese digno de crédito, repreguntó:

¿No cree que como mínimo es polémico que la gente diga la mujer del presidente del gobierno, en este caso Begoña Gómez, escribe cartas de recomendación a empresas?

El jefe del Ejecutivo no dio su brazo a torcer:

Es que no son cartas de recomendación, Antonio.

Ferreras no cejó en su empeño:

Bueno, para hacer ayudas públicas.

Sánchez, erre que erre:

No, no, es que no son cartas de recomendación.

El periodista insistió en conocer si Sánchez sabía de su existencia:

¿Usted lo sabía que esas cartas existían?

Y el presidente del Gobierno socialcomunista, otra vez más, a negar la realidad: