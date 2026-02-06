  • ESP
EN SU PROGRAMA MALAS LENGUAS (TVE)

Bochorno en ‘TelePedro’: Pablo Iglesias ‘lloriquea’ en el programa de Cintora después de ponerse matón con Vito Quiles

Como aprendiz de Rasputín que es, Iglesias sigue el habitual manual totalitario de presentarse como víctima cuando simplemente se le hacen preguntas sobre las muchas contradicciones que lleva cabalgadas

Archivado en: Periodismo | Televisión

Se ha hecho viral el vídeo de Vito Quiles donde el periodista abordaba en la calle al exvicepresidente para hacerle preguntas que no le gustaban y éste trató de agredirle y quitarle el micrófono. Si no llegó a hacerlo fue porque la gente que iba en manada con Iglesias le frenó.

Ante esto, el lider de Desokupa, Daniel Esteve, se ha ofrecido en sus redes sociales a acompañar a Vito Quiles para protegerle y advertir a Iglesias y sus matones que si intentan agredir a Quiles, le defendería.

Eso ha sido interpretado por Cintora como una amenaza a Iglesias y así lo ha presentado en su programa de TVE, utilizando su habitual relato de la amenaza de ‘pseudoperiodistas’ de extrema derecha a los que hay que silenciar.

Pablo Iglesias y la violencia

Es cuando menos llamativo que un personaje como Pablo Iglesias, que tiene una hemeroteca cuajada de llamamientos a la violencia, ahora vaya de víctima cuando simplemente un periodista le hace preguntas incómodas en la calle.

Y es que el que hoy trata de presentarse como una persona moderada, en realidad, un instigador de la violencia de manual. En redes sociales y en YouTube hay decenas de vídeos de Iglesias donde se alegra porque pateen a un agente de Policía Nacional o donde insta a aplicar coacción, violencia o acoso a personas de ideología contraria a la suya. Eso sí, los llamamientos a esa violencia siempre los ha hecho empleando los eufemismos propios de la extrema izquierda a la que pertenece: «escrache», “jarabe democrático” o “justicia proletaria”.

 

