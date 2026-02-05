  • ESP
VERDADES QUE DUELEN

Pablo Iglesias ‘lloriquea’ en redes después de ponerse matón con Vito Quiles y le cae un buen ‘jarabe democrático’

El podemita se pone chulo con el reportero e intenta arrebatarle el micro

Archivado en: Pablo Iglesias | Periodismo

Ya no engañan a nadie.

Pablo Iglesias, el del ‘jarabe democrático’, volvió a evidenciar su totalitarismo y odio con Vito Quiles. Al cofundador de Podemos no le gusta demasiado que le hagan preguntas incómodas como las del reportero. Por ello, en la noche del 4 de febrero de 2026, el político se puso como una furia con el periodista al ser preguntado por la regularización de inmigrantes.

Rodeado de una cuadrilla de matones de gimnasio, Iglesias se blindó, intentando arrebatarle el micro al comunicador.

Tiempo después, el exvicepresidente del Gobierno intentó victimizarse en redes sociales, alegando que «Vito Quiles, con varios matones encapuchados» habían acudido al mitin de Zaragoza. «Se terminó lo de dejar de encarar a estos escuadristas financiados por el PP y VOX. Neutralizarles es autodefensa democrática», alegó.

Sin embargo, los usuarios de X ofrecieron una dosis de realidad al profesor de Ciencias Políticas, al recordarle su violencia y rabia cuando le dan con la realidad en los morros:

Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

