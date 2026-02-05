Pablo Iglesias ‘lloriquea’ en redes después de ponerse matón con Vito Quiles y le cae un buen ‘jarabe democrático’

Ya no engañan a nadie.

Pablo Iglesias, el del ‘jarabe democrático’, volvió a evidenciar su totalitarismo y odio con Vito Quiles. Al cofundador de Podemos no le gusta demasiado que le hagan preguntas incómodas como las del reportero. Por ello, en la noche del 4 de febrero de 2026, el político se puso como una furia con el periodista al ser preguntado por la regularización de inmigrantes.

Rodeado de una cuadrilla de matones de gimnasio, Iglesias se blindó, intentando arrebatarle el micro al comunicador.

Tiempo después, el exvicepresidente del Gobierno intentó victimizarse en redes sociales, alegando que «Vito Quiles, con varios matones encapuchados» habían acudido al mitin de Zaragoza. «Se terminó lo de dejar de encarar a estos escuadristas financiados por el PP y VOX. Neutralizarles es autodefensa democrática», alegó.

Sin embargo, los usuarios de X ofrecieron una dosis de realidad al profesor de Ciencias Políticas, al recordarle su violencia y rabia cuando le dan con la realidad en los morros:

Pero si el que lleva matones eres túhttps://t.co/YpHH5wUeRX — Deadpool 🇪🇸 (@deadspanita) February 4, 2026

En tu cabeza sonaba espectacular pero ha sido tal que así: pic.twitter.com/WMiGzlKMqF — Cristian (@CristianWsk) February 4, 2026

La violencia nunca es la solución y nunca está justificada. No queremos representantes así… y más cuando actúan con hipocresía. — Alejandro Parra (@alex_Xpert) February 4, 2026

Tanto te enojan unas simples preguntas? Tenes que responder y listo, no es tan difícil. Porque siempre acuden a la violencia física. O son preguntas que no puedes contestar sin tomarle el pelo a la gente? Se te ve muy alterado. No hay nada de que enorgullecerse en agredir a otro — Mati B 🦁🇦🇷⛓️‍💥🚀 (@MatiRabb) February 4, 2026

En el video se ve un periodista preguntando, y un totalitario que quiere agredirle. — Alex (@AlexArctic1986) February 4, 2026

¿Y qué vas a hacer? ¿Copiarle la idea a tu colega Maduro y construir un Helicoide en Madrid con filiales en toda España para meter a todo el que te contradiga u opine diferente?

De ti se espera eso y mucho más. El que comenzó con los arrebatos de violencia, fuiste tú. Y ahí se… — Prusiana (@prusianita) February 4, 2026

De primero de «periodismo» youtubero amateur el no dar lo que en Interné llaman «contenido», que por otro lado no es otra cosa que lo que muchos en tu partido aplaudieron para evitar los «demanes del periodismo tradicional que nos engaña» y todo eso. Por lo que sea, ya no os… — Kevin Carter (@KCarterWriter) February 4, 2026

Mira cómo rabia cuando le dicen las verdades JAAJAJAJAJAJAJAJAJAJA 0 argumentos y a tirar micrófonos rabiando, este es el demócrata del diálogo pic.twitter.com/aeI5VzBOFi — . (@Factos24_7) February 4, 2026