Escándalo en el PSOE: el mejor amigo de Sánchez usó testaferros de Costa Rica y empresas falsas para evadir Hacienda

Borja Cabezón, considerado el hombre de confianza de Pedro Sánchez dentro del PSOE, ha acaparado la atención mediática tras destaparse una supuesta trama de elusión fiscal que involucraba empresas pantalla y testaferros, tal y como detalla este 16 de febrero de 2026 José María del Olmo en ‘El Confidencial’.

Desde su nombramiento como adjunto a la Secretaría de Organización del partido en julio de 2025, tras la caída de Santos Cerdán por el ‘caso Koldo‘, Cabezón gestionaba una estructura destinada a desviar beneficios al extranjero con el fin de eludir a Hacienda.

Esta revelación se produce en un momento complicado para el PSOE, con la secretaría de Organización aún bajo la sombra de los procesos judiciales que afectan a Cerdán y José Luis Ábalos. Originario de Madrid y nacido en 1980, Cabezón ha ido ascendiendo en las filas del partido desde que ocupó el cargo de secretario general en Majadahonda en 2008. Aunque intentó sin éxito alcanzar la alcaldía local en 2011 y 2015, fue justo entonces cuando puso en marcha su red empresarial. Ha pasado por diversos puestos, incluyendo director de Asuntos Nacionales en Moncloa en 2018, embajador para la Covid-19 en 2022 sin tener experiencia en sanidad, y consejero delegado de ENISA en 2024.

La maquinaria para escapar de los impuestos

En el centro del entramado se encontraba Vatnet Proyectos 2010 AEIE, una Agrupación Económica de Interés Europeo creada en 2010 en el Paseo Pintor Rosales de Madrid. Esta figura jurídica, diseñada para facilitar colaboraciones entre empresas europeas, permitía repartir beneficios sin necesidad de tributar el Impuesto de Sociedades en el socio extranjero.

20% : La sociedad española Divinal SL , dirigida por Alejandro Molina Allende , amigo cercano de Cabezón desde hace años y suplente en sus listas electorales. Molina también formó parte del consejo en Renerstorex SL hasta 2025.

: La sociedad española , dirigida por , amigo cercano de Cabezón desde hace años y suplente en sus listas electorales. Molina también formó parte del consejo en hasta 2025. 80%: La empresa británica ficticia Glengrove Limited, registrada en una vivienda londinense, estaba controlada por los testaferros costarricenses Bernal Zamora Arce (un cartero de 58 años) y Christian Vega Paniagua (asesor de 54). Ambos están vinculados a tramas que involucran a figuras como Francisco Granados, Imanol Arias o incluso un hijo del fallecido líder libio Muamar el Gadafi.

La actividad real de asesoramiento inmobiliario recaía sobre Divinal SL, aunque facturaba mediante la AEIE. De esta manera, un 80% de los ingresos se dirigían al Reino Unido libres de impuestos, mientras que solo se tributaba un 20% en España. Además, Glengrove cargaba gastos ficticios a Divinal para anular beneficios y mover más fondos al exterior.

Este esquema operó al menos hasta 2017, a pesar de un intento fallido por desactivarlo en 2013. Actualmente, Divinal SL sigue activa bajo la dirección de Molina.

Antecedentes políticos y promesas incumplidas

Cabezón no es ajeno a las controversias. En 2017, el PSOE lo investigó por manipular el censo durante las primarias en Majadahonda para favorecer a Susana Díaz, pero la Comisión de Ética, compuesta por figuras como Isabel Celaá y Félix Bolaños, decidió archivar el caso. Sánchez siempre ha brindado su apoyo: lo envió a intentar rescatar la campaña electoral en Aragón para Pilar Alegría, aunque sin éxito.

La ironía es palpable: en 2014, Cabezón publicó un artículo titulado «Generar para distribuir», donde denunciaba el fraude fiscal perpetrado por «los que más tienen» y abogaba por aumentos impositivos contra políticas conservadoras. Ahora su situación recuerda escándalos que llevaron a otros políticos al abismo como los exministros José Manuel Soria (PP) al frente de Industria en 2016 y Máximo Huerta (PSOE) en Cultura en 2018.

Sánchez prometió rotundamente en 2018: «Si alguien dentro de mi partido tiene una sociedad interpuesta para pagar menos impuestos, estará fuera al día siguiente». Desde entonces, el PSOE ha negado cualquier participación extranjera por parte de Cabezón y asegura que sus activos son «públicos y declarados».

Este escándalo podría provocar movimientos inesperados dentro del partido desde Ferraz; ya se ha descartado a Francisco Salazar debido a acusaciones sexuales. Cabezón, quien parece ser un cartero VIP al lado de Sánchez, acumula conexiones: desde Majadahonda hasta Moncloa pasando por embajadas poco transparentes. Curiosamente, sus testaferros costarricenses provienen de barrios humildes de San José, pero han manejado fortunas asociadas a celebridades, como si fueran agentes secretos tropicales. Y Zamora Arce, cuyo trabajo es repartir cartas, parece haber estado repartiendo mucho más que eso.