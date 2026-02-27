Aldama arremete contra Torres y se burla de sus ‘vicios’ con pisos y obras públicas

Víctor de Aldama no se muerde la lengua y va directo al grano contra Ángel Víctor Torres.

El empresario, envuelto en el caso Koldo, sale de la Audiencia Nacional disparando dardos envenenados hacia el actual ministro de Política Territorial.

«Debería estar bastante preocupado», suelta a los periodistas, mientras se burla de «las señoritas, los pisos y la obra pública».

Todo indica que las sombras del caso Koldo están acechando, con mensajes del móvil del exasesor de José Luis Ábalos que sitúan a Torres en momentos clave.

La tormenta se desata con recientes revelaciones de El Español, que destapan conversaciones de Koldo García desde su teléfono intervenido.

El 15 de junio de 2021, Torres llega a Madrid para una cena oficial con los Reyes, pero su agenda encierra más sorpresas. Ese mismo día tiene un encuentro con Ábalos y Koldo, justo cuando este alquila un piso «discreto» en Tetuán para una «reunión» con prostitutas. «Es una mierda pero discreto», escribe Koldo, perfecto para una calle sin salida. Horas más tarde, envía fotos de mujeres a Ábalos, especificando nacionalidades –»esta es la española»– y menciona un pago de 333 euros. En días previos, Torres ya había acordado encuentros: «Nos vemos mañana nosotros», le dice a Koldo el 14 de junio, recibiendo besos virtuales como respuesta.

Los mensajes no cesan ahí. Desvelan una amistad cercana entre Torres y Koldo, donde se utilizan apodos como «marqués» y se hacen promesas de cafés en el ministerio. Tres semanas antes de la detención de Koldo en febrero de 2024, Torres le abre las puertas de su despacho: «Claro que nos vemos«. La UCO de la Guardia Civil corrobora esta relación en su informe, donde los chats muestran a Torres prometiendo resolver pagos por mascarillas: «Esta mierda te la resuelvo sí o sí«. A lo que Koldo responde con bromas obscenas: «Me dejo violar por ti«.

Antecedentes que complican al ministro canario

La maraña comienza durante la pandemia. En julio de 2020, Aldama afirma haber compartido cena con Torres, junto a Ábalos y Koldo, en el restaurante Jai Alai de Madrid. Allí se discutió sobre mascarillas y pruebas para Canarias, reflejando la obsesión de Torres por ser ministro según el comisionista. Pocos días después, el Gobierno canario firma contratos millonarios con empresas vinculadas a Aldama. Aunque Torres niega haber estado presente en la cena, la UCO sitúa pagos veloces tras las presiones ejercidas por Koldo, quien afirma: «Ya han cobrado los cinco millones«.

La trama se extiende hacia las obras públicas. En febrero de 2022, tras una cena en la residencia oficial de Las Palmas de Gran Canaria, donde estaban presentes Torres, Ábalos, y el constructor José Ruz, este último se lleva un contrato por siete millones para reformar el Edificio Royal de la Agencia Tributaria canaria, a pesar de no ser la oferta más económica. «Ya está solucionado«, había asegurado previamente Koldo a Ruz. La Guardia Civil investiga posibles irregularidades en los criterios utilizados.

Además, Aldama menciona pisos en Airbnb utilizados para fiestas con prostitutas en 2018 en calles como Atocha y Ayala, respaldando su relato con facturas. Sin embargo, Torres descalifica estas afirmaciones como «falsedad vil» y presenta pruebas documentales para contrarrestar su presencia en Madrid durante esos eventos. Las coincidencias temporales y la calidez manifiesta en los mensajes –incluso hasta 2024– alimentan las sospechas.

¿Qué consecuencias les esperan?

El Supremo y la Audiencia Nacional continúan investigando ramificaciones del caso. Mientras tanto, Ábalos enfrenta una vista judicial que podría llevarlo a prisión por 24 años según lo solicitado por Fiscalía. Otros implicados como Santos Cerdán, así como exdirectivos de Acciona están bajo investigación por sobornos relacionados con obras públicas. Aunque hasta ahora no hay imputación contra él, las investigaciones revelan cómo la UCO describe su «estrecha relación» con Koldo, lo cual contradice sus negativas iniciales.

El Gobierno canario defiende que los contratos relacionados con mascarillas son legales; sin embargo, tribunales han puesto esto en entredicho según defensores de Torres. Por su parte, ahora colaborador con Fiscalía, Aldama intensifica sus acusaciones. Periodista Digital resalta cómo el ministro organizó encuentros con 【Ábalos】 justo cuando se hizo el alquiler del piso en 【Tetuán】 e identifica licitaciones sospechosas.

Con un tono desenfadado,【Aldama】se mofa: ¿ministerio dedicado a Política Territorial o uno centrado en pisos turísticos? El empresario exige dimisiones llamándolo «sinvergüenza«.

Para concluir con algunas curiosidades:【Koldo】gestionaba bebidas y nacionalidades durante las citas; un medio confundió el código postal correspondiente a【Las Palmas】 (35 frente al erróneo 53 como ETA); además【Torres】prometió contactar empresas para realizar pagos relacionados con las mascarillas: «Yo les llamo cuando esté hecha la transferencia«. Estos datos sumados al fragor del caso retratan un PSOE que navega por aguas turbulentas.