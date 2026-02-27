La UCO relaciona a Pardo de Vera con contratos de mascarillas y detecta borrado de mensajes

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado un informe revelador ante la Audiencia Nacional que compromete directamente a Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif. Según el documento, ella mantuvo conversaciones con Koldo García antes de que Adif asignara un contrato por valor de 12,5 millones de euros a Soluciones de Gestión SL, una firma clave en el escándalo de las mascarillas durante la crisis sanitaria.

Este descubrimiento amplía la pesquisa sobre Pardo de Vera, que hasta ahora se centraba en irregularidades relacionadas con obras públicas. Los agentes examinaron dispositivos confiscados en junio de 2025 en dos domicilios suyos, donde hallaron nueve evidencias digitales. Sin embargo, advierten que parte del contenido correspondiente al periodo investigado fue borrado, lo que les llevó a recurrir a teléfonos móviles de otros implicados.

Mensajes que delatan la conexión

Los investigadores han logrado reconstruir una línea temporal detallada. El 26 de marzo de 2020, Koldo García envió a Pardo de Vera contactos relevantes: «El Íñigo es el del contrato», haciendo referencia a Íñigo, representante de Soluciones de Gestión. También le facilitó el número telefónico de Álvaro Sánchez, perteneciente a Puertos del Estado, quien está imputado en este caso.

Al día siguiente, 27 de marzo, se formalizó el contrato. Pardo de Vera intercambió correos entre el propietario de la empresa y altos cargos de Adif, mientras que Koldo le agradeció las gestiones realizadas. Apenas veinte minutos después de que él mencionara un inconveniente con la factura proforma, ella confirmó: «Toda la documentación está correcta».

En sus conversaciones con Michaux Miranda, exjefe del personal en Adif, Pardo de Vera reconoció su participación. El 19 de septiembre de 2024, tras una noticia publicada en los medios, Miranda le comentó que había declarado haber recibido contactos tanto de ella como respecto a Puertos y Soluciones de Gestión. Ella respondió: «Por supuesto te derivé esos contactos que me enviaron».

Asimismo, compartió esta información con Mauricio Lucena, actual presidente de Aena: «Lo que me escribe Michaux, eso es cierto». La conclusión presentada por la UCO es clara: ella recibió los puntos clave y facilitó las adjudicaciones correspondientes.

A continuación, se detallan los intercambios más relevantes:

26 marzo 2020 : Koldo proporciona contactos a Pardo de Vera para el contrato.

: proporciona contactos a para el contrato. 27 marzo 2020 : Adjudicación por parte de Adif a Soluciones de Gestión por un total de 12,5 millones.

: Adjudicación por parte de a por un total de 12,5 millones. Septiembre 2024: Reconocimientos en mensajes sobre la derivación de contactos.

Contactos con Ábalos y borrados sospechosos

El informe no se limita a esto. Después de declarar como testigo el 21 de febrero de 2024 —un día tras la detención de Koldo—, Pardo de Vera se puso en contacto con José Luis Ábalos, exministro del ramo. Le facilitó el teléfono móvil de su abogada penalista, Rosa María Seoane López, quien anteriormente había sido jefa del área penal en la Abogacía General del Estado. «Espera tu llamada, para ti sí. Mal no vendrá», le dijo ella. A lo que respondió Ábalos: «No estoy involucrado en la investigación que se sepa».

La UCO señala que evitó dejar rastro escrito y prefirió encuentros cara a cara para no dejar evidencia. La empresa Soluciones de Gestión pagaba comisiones a Víctor De Aldama, quien sobornaba tanto a Ábalos como a Koldo. Ambos están actualmente encarcelados sin fianza por orden del Tribunal Supremo, enfrentándose a juicios inminentes y posibles penas que alcanzan los treinta años.

En este momento, Pardo De Vera está bajo investigación en la Audiencia Nacional por delitos relacionados con corrupción en el ámbito del transporte, fuera del aforamiento correspondiente a Ábalos. El informe —que cuenta con 47 páginas— incrementa su implicación en temas relacionados con material sanitario para Adif y Puertos del Estado.

La trama sobre las mascarillas se complica aún más, colocando a Pardo De Vera en el centro mismo del entramado detrás adjudicaciones millonarias desde un inicio sospechoso.

El contexto empresarial y sanitario

Soluciones De Gestión SL obtuvo contratos públicos durante el gobierno socialista para suministrar mascarillas en 2020. La UCO deduce que Koldo tuvo un papel decisivo en su selección mediante Pardo De Vera, quien ocupaba entonces la presidencia en Adif.

Otros detalles relevantes incluyen cómo ella reenvió información sobre contratos a ginecólogos vinculados con la esposa del propio Koldo, cuestionando cómo se habían formalizado esos acuerdos. Miranda también subrayó su intervención.

La eliminación sistemática de mensajes dentro sus dispositivos añade una capa adicional al caso. La Guardia Civil ha tenido que recurrir al cruce datos para armar este complicado rompecabezas.

Este asunto pone sobre la mesa cómo la urgencia generada por la pandemia abrió puertas para múltiples irregularidades. Tanto Ábalos como Koldo y Aldama están próximos al juicio ante el Supremo.

La investigación sigue su curso y podría dar lugar a nuevas revelaciones provenientes del rescate móvil realizado.