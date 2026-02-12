Las hijas de Zapatero y el misterio de un ‘negocio’ que desapareció con el chavista Maduro

La intrincada red empresarial que rodea a Laura y Alba Rodríguez Espinosa en Venezuela presenta fisuras cada vez más evidentes.

El dominio de ‘El Server’, la plataforma de videojuegos que su agencia de comunicación ‘Whathefav’ había puesto en marcha, fue registrado por una entidad conocida como ‘Nolaech’, la cual no aparece en ningún registro oficial, según reporta ABC.

Esta misteriosa compañía utilizó un registrador alemán para dar vida al portal con el nombre ‘elserver.gg’, según indican los datos de la base de datos ‘Whois’, reconocida por la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números.

Pero el rastro del negocio no se limita a Alemania. Aunque ‘El Server’ operaba desde Venezuela y supuestamente estaba bajo la gestión de las hijas del exmandatario español, el portal fue registrado en Panamá.

Esta estructura internacional, unida a la falta de transparencia sobre sus verdaderos propietarios, pone de manifiesto un patrón habitual en contextos políticos inestables: crear estructuras empresariales diseñadas para operar al margen del vaivén del poder. Lo más sorprendente es que ‘El Server’ nunca figuró en los registros oficiales venezolanos, tal como confirmó a ABC un empleado del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).

La desaparición sincronizada con el colapso político

El 3 de enero de 2026, ‘El Server’ dejó de estar disponible. La coincidencia temporal resulta inquietante: ese mismo día, el Ejército de Estados Unidos llevó a cabo una operación militar en Caracas, lo que culminó con la detención de Nicolás Maduro. Sin embargo, la realidad técnica es aún más intrincada. Aunque la página web dejó de funcionar, el dominio ‘elserver.gg’ sigue activo en la red. No se trata simplemente de una eliminación total, sino más bien de una desactivación selectiva que mantiene intacta su infraestructura digital.

Las últimas publicaciones en redes sociales del portal, sobre todo en TikTok, datan del sábado anterior a la captura de Maduro. Desde entonces, ha reinado el silencio. No ha habido comunicado oficial ni se ha informado sobre un traslado de servidores o cambios en su jurisdicción. Expertos del ámbito digital consultados apuntan que una caída prolongada puede deberse a motivos técnicos o decisiones empresariales, incluso interrupciones intencionadas; sin embargo, subrayan lo llamativo del momento elegido para esta desconexión.

Cronología sospechosa y vínculos políticos

Los tiempos no son casuales. ‘El Server’ fue registrado el 12 de abril de 2023, apenas dos meses después de que José Luis Rodríguez Zapatero visitara Caracas el 19 de enero del mismo año. En esa ocasión, el expresidente español fue recibido casi como un dignatario por Maduro, acompañado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. El régimen chavista divulgó ampliamente las imágenes del encuentro, donde Zapatero asumió el compromiso de mediar con la oposición venezolana para facilitar una futura convocatoria electoral.

Poco después, en marzo de 2023, Alba Rodríguez se integró a la dirección de ‘Whathefav’ como administradora solidaria, tal como se desprende del Boletín Oficial del Registro Mercantil. El proyecto venezolano denominado ‘El Server’ se presentaba como una iniciativa tecnológica enfocada al público joven y especializada en competiciones de esports, un sector que genera millones a nivel mundial. Sin embargo, su desarrollo nunca fue completamente ajeno al contexto político que lo rodeaba.

El silencio como respuesta

Hasta ahora, no hay constancia oficial alguna que vincule la caída del sitio web con investigaciones judiciales. Tampoco ha habido pronunciamiento público por parte de las hijas de Zapatero ni por quienes estaban a cargo del proyecto para explicar lo sucedido. Este mutismo resulta especialmente relevante en un entorno caracterizado por la máxima inestabilidad en Venezuela, así como por un creciente escrutinio internacional sobre actividades económicas asociadas al régimen madurista.

La desaparición de ‘El Server’ no es un caso aislado dentro del ámbito empresarial ligado a las hijas del expresidente. En momentos anteriores, coincidiendo con periodos de intensa presión mediática y judicial, su agencia ya había disminuido notablemente su presencia pública y digital. La retirada estratégica del contenido y la pérdida visible parecen seguir un patrón claro: cuando los negocios florecen bajo ciertos poderes políticos, su supervivencia está intrínsecamente relacionada con el destino mismo de esos poderes.

Así queda planteado un interrogante sin respuesta: ¿quién estaba realmente detrás de ‘Nolaech’? ¿Quiénes eran los inversores anónimos que respaldaban este negocio desde lugares como Panamá y República Dominicana? Y lo más crucial: ¿por qué desapareció el portal justo cuando el régimen que lo sostenía comenzaba a desmoronarse?