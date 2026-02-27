Las hijas ‘góticas’ de Zapatero ofrecían acceso a su influyente y bien conectado padre a cambio de un ‘impuesto’ mensual

Laura y Alba Rodríguez Espinosa, las hijas de Zapatero, establecieron su agencia de comunicación, Whathefav, como un acceso privilegiado a los influyentes círculos que frecuentaba su padre.

Según fuentes del ámbito empresarial, ofrecían un «servicio integral» por varios miles de euros al mes, destacando en el área de la consultoría estratégica. Esto les permitía conectar directamente con Rodríguez Zapatero y sus contactos en lugares como Colombia y México, esenciales para aquellas empresas que buscan expandir sus operaciones en Latinoamérica.

Todo se destapa en el marco de la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros destinado a la aerolínea Plus Ultra. La UDEF de la Policía Nacional está tras la pista del dinero público y ha señalado a Julio Martínez, quien fue detenido por blanqueo y fraude fiscal.

Su empresa, Análisis Relevante, mantenía vínculos directos con Zapatero y con Whathefav. Se ha evidenciado un flujo constante de pagos entre ambas partes, creando así un circuito cerrado: Zapatero facturaba consultorías por aproximadamente 450.000 euros, mientras que la agencia de sus hijas percibía alrededor de unos 200.000 euros adicionales.

El gancho de los contactos

Varias empresas españolas recibieron propuestas atractivas por parte de Whathefav. Un caso representativo es el de una firma de ingeniería situada en una provincia cercana a Madrid, que tenía planes para ingresar al mercado colombiano y mexicano.

Un directivo del PSOE les mencionó la «consultora de las hijas de Zapatero«. Posteriormente, llegó el contacto: una suscripción mensual que incluía diseño, producción audiovisual, gestión web y servicios de consultoría. El gran atractivo era el acceso a Zapatero, quien contaba con conexiones en el influyente Grupo de Puebla.

Los pagos realizados por Análisis Relevante hacia Whathefav alcanzaron unos 3.000 euros al mes durante cinco años.

En cuanto al crecimiento económico de la agencia: pasó de facturar 155.792 euros en 2020 a alcanzar los 471.811 euros en 2024, sumando un total superior a los 1,57 millones, sin registrar pérdidas.

Otras empresas decidieron no participar: la firma de ingeniería mostró dudas respecto a los resultados y optó por no realizar ningún pago.

Por su parte, Zapatero ha negado cualquier implicación. Afirmó que «solo faltaría» referiéndose a sus colaboraciones con Martínez. Sin embargo, las autoridades policiales han encontrado facturas genéricas que carecen de evidencia concreta sobre servicios reales prestados, tales como «consultoría» sin informes detallados que respalden tales afirmaciones. Existen sospechas sobre trabajos ficticios destinados a mover dinero proveniente del rescate.

Dinero que compra casas

El flujo monetario también ha llevado a compras inmobiliarias significativas. En 2024, Laura adquirió una vivienda en la zona de Dehesa de la Villa, en Madrid, por un importe total de 300.000 euros, con una hipoteca correspondiente a unos 184.000 euros. Por su parte, en agosto del año siguiente, su hermana Alba hizo lo propio, obteniendo una hipoteca por valor de 240.000 euros, también en esa misma área.

En cuanto a la situación actual del expresidente, él reside en un chalet alquilado en las afueras, concretamente en las localidades de Las Rozas, donde paga un alquiler mensual cercano a los 6.000 euros; además está reformando otra propiedad ubicada en el exclusivo barrio de Puerta de Hierro, valorada en casi medio millón. Tras las detenciones y las menciones relacionadas con clientes como Huawei o con su propia empresa, las redes sociales asociadas a Whathefav han sido eliminadas.

La investigación realizada por la UDEF describe a Análisis Relevante como un «vehículo instrumental» diseñado para redistribuir fondos derivados del rescate hacia el círculo cercano a Zapatero. Sin clientes externos visibles, todo parece girar dentro del ámbito familiar. La pesquisa continúa para determinar si el dinero público terminó beneficiando a personas cercanas al exmandatario.

Este entramado plantea serias dudas sobre la transparencia relacionada con los rescates públicos y el uso indebido de influencias políticas. Las empresas están dispuestas a pagar por acceder a estas puertas abiertas; sin embargo, será la justicia quien determine si esas conexiones eran genuinas o simplemente un espejismo creado para obtener beneficios personales.