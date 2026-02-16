Zapatero utilizó de testaferro a Julio Martínez, detenido en el Caso Plus Ultra, para localizar suelo edificable en Madrid

José Luis Rodríguez Zapatero recurrió a un detenido clave en la trama de Plus Ultra para indagar en inversiones inmobiliarias sin aparecer en los registros.

Documentos obtenidos por la UDEF revelan que Julio Martínez Martínez, imputado por blanqueo de capitales y fraude fiscal, actuó como intermediario en la localización de suelo edificable al noroeste de Madrid.

Esta información ha sido desvelada por el periodista Alejandro Entrambasaguas, jefe de Investigación de El Debate, quien ha expuesto detalles hallados en los dispositivos electrónicos de Martínez.

Las anotaciones contienen registros de visitas a parcelas cercanas a Aravaca, donde el expresidente reside desde hace más de diez años. Los terrenos tenían características comunes: eran urbanizables, contaban con buena conexión con el centro y presentaban potencial para recalificaciones. Martínez anotó desplazamientos específicos y encuentros posteriores con Zapatero, los cuales están siendo examinados por los investigadores.

La maniobra inmobiliaria cobra relevancia dentro del marco del caso Plus Ultra, que investiga el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea venezolana mediante fondos públicos. Martínez transfirió 550.000 euros desde su empresa, Análisis Relevante SL, hacia el expresidente, justo cuando se solicitaba ayuda estatal.

Esta sociedad, sin actividad real ni empleados, funcionó como un nexo entre Plus Ultra y Zapatero, incluso contrató servicios de la agencia comunicativa dirigida por sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Zapatero.

Encuentros clandestinos y presiones políticas

Tres días antes del arresto de Martínez, Zapatero se reunió con él en un descampado del monte de El Pardo, una zona sin cobertura móvil y restringida por Patrimonio Nacional. El empresario salió de su ático en el barrio de Salamanca cargando una bolsa repleta de documentos, recogido por un vehículo del Ministerio del Interior que estaba a disposición del exmandatario. Fotografías corroboran este encuentro, que se extendió durante una hora bajo la vigilancia de seis agentes.

Los investigadores consideran a Martínez no solo como un asesor, sino también como un ejecutor clave en las estrategias patrimoniales. Su papel refuerza las sospechas sobre su influencia en el rescate, tal como indicó el exministro José Luis Ábalos, quien acusó a Zapatero de presionar por intereses económicos personales. La UDEF está analizando si estos encargos están relacionados con desviaciones de fondos públicos.

Además, Zapatero también utilizó su influencia en Venezuela. En un encuentro celebrado en la vivienda de Edmundo González, ubicada en el barrio de Salamanca, presionó al opositor para que apoyara al general chavista Miguel Rodríguez Torres como sucesor del actual presidente, Nicolás Maduro. A cambio, ofreció interceder por la liberación del yerno de González, quien es un preso político.

Posibles ramificaciones judiciales

La investigación sigue bajo secreto y podría ampliarse. Se describe a Martínez como un «fantasma» invisible en redes sociales; es el vínculo entre Zapatero, sus hijas y la trama de Plus Ultra. Los delitos bajo examen incluyen malversación, blanqueo y fraude. Si se demuestra que actuaba como testaferro, las implicaciones para el expresidente podrían ser significativas.

Parcelas clave intervenidas : Noroeste de Madrid, cerca de Aravaca , con accesos óptimos y potencial urbanístico.

: Noroeste de Madrid, cerca de , con accesos óptimos y potencial urbanístico. Pagos sospechosos : Transferencia de 550.000 euros desde Análisis Relevante SL a favor de Zapatero , coincidiendo con el rescate relacionado con Plus Ultra .

: Transferencia de desde a favor de , coincidiendo con el rescate relacionado con . Reunión secreta : Encuentro en El Pardo, 72 horas antes del arresto, donde se intercambiaron documentos.

: Encuentro en El Pardo, 72 horas antes del arresto, donde se intercambiaron documentos. Vínculo familiar: La empresa de Martínez fue cliente de Watefad, agencia dirigida por las hijas del expresidente.

Curiosamente, hay que señalar que Martínez es oriundo de Elda (Alicante), tiene 58 años y evita dejar huella digital alguna hasta ahora. Además, Zapatero ofreció liberar presos venezolanos a cambio del apoyo chavista; un trueque que parece sacado directamente del guion de una serie negra. La apertura anticipada del acceso restringido por parte Patrimonio Nacional para su cita secreta añade un matiz curioso digno del mejor cine.