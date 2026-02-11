Martínez, el compinche de Zapatero, tenía en un contrato cobrar el 1% de comisión en el millonario rescate de Plus Ultra

Levanta la liebre, en El Mundo, el periodista Esteban Urreiztieta.

El hallazgo de un contrato entre Plus Ultra y Julio Martínez Martínez —amigo, compinche y pagador del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero— intensifica seriamente las dudas sobre la posible influencia de este último en el controvertido rescate público de la aerolínea de capital venezolano.

El documento, hallado por la UDEF en un ordenador incautado durante el arresto de Martínez en diciembre de 2025, establecía una comisión del 1 % a favor de Martínez en caso de que sus gestiones facilitaran la aprobación del rescate. Dicha ayuda, concedida por el Gobierno de Pedro Sánchez en plena pandemia, ascendió finalmente a 53 millones de euros.

Esta cifra resulta sorprendentemente coincidente con:

El medio millón de euros (aproximadamente el 1 % de los 50 millones inicialmente solicitados) que Plus Ultra abonó a Martínez por supuestas asesorías.

Los 450.000 euros que Martínez transfirió a su vez a Zapatero a través de su empresa Análisis Relevante, una sociedad sin empleados y cuyo principal gasto era el ex presidente.

Las sospechas se agravan por varias circunstancias temporales y contextuales:

La coincidencia entre el inicio de los pagos a Zapatero (a partir de 2020), el cambio de posición del Gobierno español respecto al régimen de Nicolás Maduro (del apoyo inicial a Juan Guaidó a su progresivo abandono) y la posterior aprobación del rescate.

El hecho de que Plus Ultra contratara a Martínez en 2020, cuando la compañía declaraba un agujero patrimonial de 48 millones de euros y se encontraba técnicamente en situación de quiebra.

Aunque tanto la aerolínea con nexos chavistas como Martínez insisten en que el contrato nunca se ejecutó y Zapatero lo califica como mera «consultoría global» ajena al rescate —negando cualquier presión al Ejecutivo—, las revelaciones periodísticas acumuladas por El Mundo hacen difícil sostener que todo se trate de simples coincidencias.

Testimonios como los del ex ministro José Luis Ábalos y el comisionista Víctor de Aldama ya habían señalado a Zapatero como figura que habría intercedido en favor de la operación.

La investigación judicial, que permanece secreta, debe seguir su curso. Sin embargo, los indicios ya conocidos exigen al ex presidente una explicación mucho más sólida que la ofrecida hasta ahora. Más allá de su indudable influencia en la política exterior española —especialmente en Venezuela—, lo que está en juego es si el rescate público de Plus Ultra pudo responder a intereses privados o espurios.

Esa interrogante no puede quedar sin respuesta clara y convincente. La transparencia y el rigor institucional lo demandan.

El flujo de dinero hacia Zapatero

Martínez recibió alrededor de medio millón de euros provenientes de Plus Ultra a través de Análisis Relevante, una sociedad sin empleados que luego transferiría al menos 450.000 euros a Zapatero por concepto de «consultoría global». El expresidente justifica esta transacción con informes geopolíticos –el primero datado en marzo de 2020–, cobrando así unos 75.000 euros brutos anuales durante seis años. «Elaboré análisis valiosos gracias a mis viajes y conocimiento global», defiende, y niega haber intervenido «ante autoridad alguna» para gestionar el rescate. Además, reivindica su derecho a asesorar empresas privadas siempre dentro del marco legal.

Sin embargo, las dudas aumentan. Se sabe que Martínez mantenía contactos con el régimen de Maduro para facilitar operaciones relacionadas con Plus Ultra, un terreno donde también tiene experiencia Zapatero. Él se presenta como un defensor altruista en Venezuela, luchando por la liberación de presos, pero ahora se revela que recibió pagos relacionados con un detenido por blanqueo. ¿Casualidad o parte del engranaje? Este caso está bajo investigación secreta en el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid, impulsado por la Fiscalía Anticorrupción, quien indaga sobre préstamos sospechosos hacia la aerolínea.

Versiones contradictorias que avivan la polémica

Aquí surge el componente político más candente. En un Consejo de Ministros, sorprendió al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ver aprobada la ayuda: su segundo, Pedro Saura, le comentó que fue una «exigencia de Zapatero», según su versión. Sin embargo, este último lo desmiente rotundamente. El empresario investigado, Víctor de Aldama, coincide: asegura haber sido testigo de una reunión entre Zapatero y Ábalos en el ministerio y menciona una comisión cercana a los 10 millones destinada para la Internacional Socialista. Mientras tanto, desde las filas socialistas se sostiene que los fondos fueron otorgados con una diligencia poco explicable.

Para clarificar las cifras clave: