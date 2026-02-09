Carlos Cuesta desvela la estrategia de Zapatero con su encuentro con Delcy y Jorge Rodríguez en Venezuela

José Luis Rodríguez Zapatero ha ‘huido’ a Venezuela de forma repentina.

El expresidente del Gobierno fue a reunirse con la dictadora encargada, Delcy Rodríguez, para hablar sobre los presos políticos que supuestamente no existían y ver de cerca el proyecto de amnistía anunciado que abarcaría desde 1999 —es decir, desde el inicio del chavismo— hasta el 30 de enero de 2026.

Sin embargo, el periodista Carlos Cuesta ha desvelado varias claves de esta visita del gurú de Pedro Sánchez al país sudamericano.

El director adjunto del Grupo Libertad Digital ha revelado que el verdadero contacto de Rodríguez Zapatero es Jorge Rodríguez, hermano de Delcy y actual presidente de la Asamblea Nacional.

«Está en una maniobra porque sabe que tiene dos flancos abiertos, uno en Estados Unidos y otro aquí, en los que se le está mirando con lupa, y vamos a dejarlo ahí. La información que me llega es que el proceso judicial de aquí puede avanzar y, de estar mirando con lupa, puede pasar a otra situación. En Estados Unidos, la cosa va mucho más lenta porque les importa menos y no tiene la relevancia que tiene aquí».

La Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV considera que la presencia de José Luís Rodríguez Zapatero

en el proceso de paz y reconciliación de los venezolanos es un insulto a las víctimas y que lo procedente sería la apertura de juicio en su contra por delitos transnacionales pic.twitter.com/iU87pxcYAH — Constitucional UCV (@ConstitucionalU) February 8, 2026

Detalla que la investigación en Estados Unidos es debido a sus vínculos con el régimen chavista y que en España es por el caso Plus Ultra.

«Él sabe que Delcy Rodríguez tiene en estos momentos muy buena relación con Marco Rubio, porque está haciendo lo que le está mandando y se quiere meter en el ticket de ‘si Delcy consigue un perdón, a ver si yo consigo un perdón’. Y por la información que me llega, va a ser que no».

En cuanto al proceso en España, incide en que la situación que afronta es complicada porque tiene que explicar cómo ha facturado el 45 % de la empresa creada por Julio Martínez Martínez, la persona que quería conseguir el rescate de la aerolínea. Para complicar la situación, hay que sumar que, con determinadas relaciones comerciales de esta empresa de sus hijas, Whathefav, más de la mitad de lo que gasta la empresa va a la familia Rodríguez Zapatero.

Sobre el proceso en EE. UU., señala que forma parte de una macroinvestigación y ha sido nombrado por el ‘Pollo’ Carvajal, que ha aportado unos papeles en los que se refleja que el socialista es beneficiario de una mina ubicada en El Lomito, en la zona de Santa Elena.