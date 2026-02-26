¿Juan Carlos I estaba al mando del 23 F? «¡A mí dádmelo hecho!»

Están despiojando los papeles secretos y clasificados hasta ahora del 23-F, con sumo cuidado, y están apareciendo joyas, claro.

La papeleta complicada es, según quién lo diga, para el rey emérito Juan Carlos, aunque poco debe preocuparle ya lo que pasó o dejó de pasar en 1981.

En ‘La Retaguardia’ de este jueves 26 vamos a tope con este y otros asuntos, con los mejores analistas del momento: el economista José Ramón Riera, Julián Salcedo, Doctor en Derecho y Ciencias Económicas y Milagros Marcos, portavoz PP Comisión Mixta UE Congreso.