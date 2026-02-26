'LA RETAGUARDIA'

¿Juan Carlos I estaba al mando del 23 F? «¡A mí dádmelo hecho!»

Archivado en: Casa Real | Gobierno | Periodismo

Más información

El teniente coronel Tejero durante el 23-F

Fallece a los 93 años el coronel Tejero, el gran protagonista del golpe del 23-F

El PP denuncia la nueva cortina de humo de Sánchez con la desclasificación de documentos reservados del 23-F

El PP denuncia la nueva cortina de humo de Sánchez con la desclasificación de documentos reservados del 23-F

Están despiojando los papeles secretos y clasificados hasta ahora del 23-F, con sumo cuidado, y están apareciendo joyas, claro.

La papeleta complicada es, según quién lo diga, para el rey emérito Juan Carlos, aunque poco debe preocuparle ya lo que pasó o dejó de pasar en 1981. 

En ‘La Retaguardia’ de este jueves 26 vamos a tope con este y otros asuntos, con los mejores analistas del momento: el economista José Ramón Riera, Julián Salcedo, Doctor en Derecho y Ciencias Económicas y Milagros Marcos, portavoz PP Comisión Mixta UE Congreso.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

IMPRESIÓN 3D

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Guitarras Impresión 3D Pianos digitales Pintura artistica
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]