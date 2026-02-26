FACHANEWS #02/ 23-F, el golpe que paró la extrema derecha

Se viene segundo programa de Fachanews, esta atrevida apuesta en Periodista Digital.

Sin complejos propios de la derechita cobarde, con ganas de contarles la verdad, de narrarles cómo fue Historia de España en contraposición a cómo nos la han contado, con entusiasmo por desmentir bulos y hablar claro.

Ya saben todo esto, así que en el capítulo dos emitido este 25 de febrero, nos centramos en el 23-F, tan de moda a partes iguales por la supuesta desclasificación de documentos que anunció el inefable Pedro Sánchez, como por el fallecimiento de uno de sus protagonistas, el propio Tejero.

En esta segunda edición, presentado por Bertrand Ndongo y con los mejores analistas: el teniente coronel de infantería retirado, Paco Bendala, Eduardo Arias, abogado y secretario general de la Plataforma 2025, y el también abogado José María Ruiz.