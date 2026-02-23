Sánchez, enfermo del corazón: estos son los mecanismos de la Constitución en caso de sustitución

Es la noticia del día.

Pedro Sánchez sufre una dolencia cardiovascular tal y como ha revelado el periodista Miguel Ángel Pérez (Libertad Digital) por la que está siendo tratado en el Hospital Universitario Ramón y Cajal desde hace varios meses.

Las sospechas confirmaron el peor de los presagios. El rostro demacrado y la pérdida de peso eran los signos más evidentes de su mal estado, aunque algunos lo relacionaron con la presión y la tensa situación debido a los líos judiciales que tiene encima.

La salud del presidente del Gobierno es un asunto de estado y la Constitución tiene regulados mecanismos de sustitución.

El artículo 101 y la práctica constitucional establecen que si el presidente del Gobierno no puede ejercer temporalmente sus funciones por enfermedad u otra causa, lo sustituye el vicepresidente del Gobierno. Si hay varios vicepresidentes, sustituye el de mayor rango y si no hubiera vicepresidente, asumiría un ministro según el orden de precedencia fijado por el propio Gobierno. De esta forma, no es necesario ningún proceso parlamentario para una sustitución temporal, es una sustitución funcional mientras dure la incapacidad.

En el caso de incapacidad permanente, el presidente cesa, quedan el Gobierno en funciones y el Congreso de los Diputados debe elegir un nuevo presidente mediante el procedimiento de investidura (artículo 99 CE). El Rey de España propone candidato tras consultas con los grupos parlamentarios. El Congreso vota la investidura y si nadie consigue la confianza en dos meses, se convocan nuevas elecciones.

Una enfermedad cardiovascular

Desde La Moncloa, se ha mantenido un silencio absoluto respecto a la naturaleza precisa de su patología, aunque fuentes cercanas al mandatario sugieren que se trata de un seguimiento preventivo en uno de los hospitales más reconocidos del país.

La inquietud ha crecido entre círculos políticos y medios de comunicación tras la advertencia realizada por el especialista mencionado en ‘Libertad Digital’. La dolencia cardiaca que padece el presidente podría dar lugar a eventos cardiovasculares serios como una trombosis o un infarto.

Esta alerta adquiere especial importancia dado que las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de mortalidad en España, solo superadas por el cáncer. El Ramón y Cajal, donde recibe atención Sánchez, es un referente en cardiología intervencionista, lo que podría implicar que su tratamiento incluya procedimientos complejos.