Doble golpe de Junts al Gobierno: fracasa el escudo social y se derrumba el decreto contra abusos de precios

Junts per Catalunya ha propinado un doble revés al Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso este jueves 26 de febrero de 2026. El partido independentista catalán, en colaboración con PP y Vox, ha decidido tumbar el real decreto del escudo social, que extendía la moratoria antidesahucios y prohibía los cortes de suministros a las personas más vulnerables. También han rechazado la normativa impulsada por el Ministerio de Consumo que pretendía limitar los precios en situaciones de emergencia, como los abusos que se detectaron tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

El Ejecutivo ya había previsto dificultades con el escudo social, y su rechazo se materializó con 177 votos en contra frente a 172 a favor. Junts, liderado en la Cámara por Míriam Nogueras, critica abiertamente la falta de ética del Gobierno y su desdén hacia otros grupos políticos. El diputado Josep Maria Cruset calificó de «abusivo» y «temerario» intervenir así en el mercado, argumentando que tal medida otorga poderes ilimitados al Consejo de Ministros sin controles parlamentarios claros ni criterios objetivos. Por su parte, el PP considera que esto abre la puerta a intervenciones arbitrarias en cualquier momento, mientras que Vox lo ve como un ataque a la libertad empresarial y desmiente rumores sobre subidas excesivas.

Simultáneamente, el decreto del Ministerio de Consumo –que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 10 de febrero– intentaba establecer topes a bienes y servicios durante crisis, como las temporales en Andalucía o los incendios, limitando los precios al máximo registrado en los 30 días anteriores. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, lamentó la decisión: «Estamos avalando prácticas abusivas e indefendibles». Esta normativa también fue rechazada por los mismos votos: Junts la criticó por delegar «sin límites» en el Ejecutivo, el PP por ser intervencionista y contrario a la legalidad europea, y Vox por estigmatizar ciertos sectores económicos.

Pensiones sí aprueban: alivio para millones

A diferencia de estos fracasos, el Congreso ha dado luz verde al real decreto sobre la revalorización de pensiones, aprobado nuevamente tras haber caído en enero dentro de un paquete ómnibus. En esta ocasión, como texto independiente, ha logrado 349 votos a favor y solo uno en contra (Vox). Tanto el PP como Junts han respaldado esta medida pese a sus críticas: Miguel Ángel Paniagua del PP celebra la separación de las medidas pero reprocha la incertidumbre anterior; mientras que Josep Maria Cervera Pinart de Junts culpa al Gobierno por su «incapacidad reincidente».

La ministra Elma Saiz ha defendido la subida como un «derecho» necesario para mantener el poder adquisitivo: un 2,7% para las pensiones contributivas (IPC medio 2025), un 11,35% para las no contributivas y un 7,07% para vejez e invalidez (SOVI), alcanzando así los 599,60 euros mensuales. Esta revalorización beneficia a más de 9,4 millones de pensionistas y abarca alrededor de 13 millones de prestaciones, incluyendo viudedad, orfandad e incapacidad. Se incluyen también aumentos para pensiones máximas, ajustes del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y coeficientes reductores para bomberos y forestales. Además, se prorroga la compatibilidad entre pensión y empleo para médicos de atención primaria.

Los socios más a la izquierda del Gobierno, como Sumar, Podemos y Bildu, piden que se intente nuevamente establecer el escudo social cuantas veces sea necesario. Tanto ERC como PNV defienden intervenciones en emergencias para evitar beneficios indebidos ante tragedias. Sin embargo, tanto Junts como el PP exigen desmembrar la moratoria antidesahucios –el principal escollo– si se quiere avanzar con otras medidas. La relación entre el Gobierno e independentistas está deteriorada; no obstante, Sánchez busca reconducirla con el regreso de Carles Puigdemont.

Medida Votos a favor Votos en contra Resultado Escudo social 172 (PSOE, Sumar, socios) 177 (PP, Vox, Junts) Tumbado Tope precios emergencias 172 177 Tumbado Revalorización pensiones 349 1 (Vox) Aprobado

Este tira y afloja deja al Gobierno con dos derrotas significativas en menos de 24 horas. Los aliados de izquierda insisten en volver a intentarlo mientras que la oposición reclama textos claros. Desde Podemos se cuestiona por qué no se aborda también la crisis habitacional. Este debate pone sobre la mesa tensiones latentes: ¿intervención estatal o libertad del mercado?

Y es curioso notar cómo tras el accidente en Adamuz, algunos vuelos llegaron a dispararse hasta los 1.000 euros según Bustinduy; además, desde Junts reclaman una compensación histórica de 30.000 millones por pensiones adeudadas a Cataluña; incluso Vox pidió un turno extra para desmentir lo que consideran «bulos lacrimógenos». En cuanto a datos concretos: las pensiones mínimas alcanzan niveles récord; sin embargo, queda claro que quienes están vulnerables seguirán sin una red durante otro año más.