El Frente Popular de Rufián es un petardo mojado: por qué nace muerto y es una patraña

Gabriel Rufián (ERC) y un cartel de propaganda del Frente Popular

Quieren salvar el culo y están desesperados.

Gabriel Rufián, líder de ERC, pretende articular un nuevo ‘Frente Popular’ aglutinando a la ultraizquierda para hacer frente al crecimiento de la derecha tras los últimos batacazos electorales.

La propuesta ha sido recibida con escepticismo desde distintos sectores políticos, cuestionando la coherencia de esta agrupación y su recorrido electoral.

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso defendió en las últimas semanas la necesidad de “reagrupar a las fuerzas progresistas” para frenar el avance del centro-derecha y reactivar una agenda social ambiciosa.

Sin embargo, la iniciativa llega en un contexto de fragmentación, desgaste institucional y tensiones territoriales que dificultan cualquier proyecto de unidad estable.

Fragmentación y desconfianza

Las diferencias estratégicas entre partidos de izquierda —principalmente en cuestiones como la política territorial, la fiscalidad o la relación con el independentismo— complican la construcción de una plataforma sólida.

Recuerda al Frente Popular formado en 1936 que agrupó a partidos republicanos de izquierda, el PSOE, el PCE y otras fuerzas. Provocó un clima político extremadamente polarizado en el que la violencia política, la inestabilidad institucional y la conspiración militar desembocaron en el golpe de Estado de julio de 1936.

Es por ello que desde sectores constitucionalistas se advierte, además, de que un frente de estas características podría profundizar la polarización política en lugar de ofrecer soluciones a los problemas estructurales del país, como el crecimiento económico, la estabilidad presupuestaria o la seguridad jurídica.

Contexto electoral adverso

El movimiento de Rufián se produce en un momento de reconfiguración del tablero político, con un electorado que, muestra signos de fatiga ante los pactos transversales y las coaliciones heterogéneas.

En ese escenario, una nueva marca o alianza podría interpretarse más como un intento de reposicionamiento estratégico que como un proyecto programático coherente.

Asimismo, dentro del propio espacio progresista no faltan voces que cuestionan la oportunidad de la iniciativa y temen que pueda diluir aún más el voto o generar fricciones adicionales.