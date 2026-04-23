¡En VOX se la vuelven a liar al PP! ¡Reproches y discrepancias en el Congreso!

El tema es realmente complicado. Y lo saben bien en VOX y PP.

Este 22 de abril una nueva desavenencia fue reflejada en público y en una votación en el Congreso. Y lo más sorprendente para todos es que el acuerdo se había dado ya en Extremadura y Aragón, incluyendo dicho tema…

El diputado del partido de Abascal, Ignacio Hoces, aseguraba: «Vamos a seguir con el principio de prioridad nacional en todas las regiones de España». Pero lo cierto es que el PP les tumbó la llamada ‘prioridad nacional’ para las ayudas en España.

El PP marca distancias en el ámbito nacional y su argumento principal es la ausencia del concepto de «arraigo», que intentaron introducir a última hora mediante una enmienda.

«El marco irrenunciable para el Partido Popular es la Constitución, la ley y el Estado de Derecho», defendió la diputada popular Carmen Navarro.

En ‘La Retaguardia’ de este 23 de abril nos adentramos en esta situación tan compleja, de la mano de José Ramón Riera, economista, Julián Salcedo, doctor en Económicas, y Pedro Lasuén, periodista experto en geopolítica.