'LA RETAGUARDIA'

¡En VOX se la vuelven a liar al PP! ¡Reproches y discrepancias en el Congreso!

Archivado en: Parlamento | Partidos Políticos | Periodismo

Más información

Azcón y Nolasco

PP y VOX cierran un acuerdo de Gobierno en Aragón, que arrincona a Sánchez y acerca al centroderecha a La Moncloa

María Guardiola asume la presidencia de Extremadura y defiende su pacto con Vox

María Guardiola asume la presidencia de Extremadura y defiende su pacto con Vox

El tema es realmente complicado. Y lo saben bien en VOX y PP.

Este 22 de abril una nueva desavenencia fue reflejada en público y en una votación en el Congreso. Y lo más sorprendente para todos es que el acuerdo se había dado ya en Extremadura y Aragón, incluyendo dicho tema…

El diputado del partido de Abascal, Ignacio Hoces, aseguraba: «Vamos a seguir con el principio de prioridad nacional en todas las regiones de España». Pero lo cierto es que el PP les tumbó la llamada ‘prioridad nacional’ para las ayudas en España. 

El PP marca distancias en el ámbito nacional y su argumento principal es la ausencia del concepto de «arraigo», que intentaron introducir a última hora mediante una enmienda.

«El marco irrenunciable para el Partido Popular es la Constitución, la ley y el Estado de Derecho», defendió la diputada popular Carmen Navarro.

En ‘La Retaguardia’ de este 23 de abril nos adentramos en esta situación tan compleja, de la mano de José Ramón Riera, economista, Julián Salcedo, doctor en Económicas, y Pedro Lasuén, periodista experto en geopolítica.

Los mejores productos de electrónica para compras online

PRODUCTOS DE ELECTRONICA
Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]