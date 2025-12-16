El castillo sanchista se derrumba: rebelión de ministros y la cara desgastada del marido de Begoña

La cara es el espejo del alma.

El rostro de Pedro Sánchez en el discurso del balance de fin de año de este 2025 refleja el desgaste de su Gobierno.

La portada del diario ‘La Razón’ capturaba las tres caras del presidente socialista que evidencian la descomposición del Ejecutivo. Carmen Morodo, directora adjunta del medio, explicó en ‘Espejo Público’ (Antena 3) que el socialista está “fuera de la realidad” o “quiere aparentarlo”.

Según reveló la periodista, dentro del equipo de Sánchez se están produciendo “graves luchas internas” que no afectan solamente a la dirección del partido, existen “dentro de Moncloa”.

Óscar López, Óscar Puente o Félix Bolaños, los ministros se revuelven

Morodo afirmó que hay una serie de ministros que “conspiran” contra el presidente del Gobierno, aunque quieren hacernos creer que hay Sánchez para rato hasta 2031.

Entre los ministros, que son los primeros conscientes de que en este momento “la situación no da para más” suenan nombres como Óscar López, Óscar Puente o el propio Bolaños, destacó la periodista de ‘La Razón’.

Los ministros se están moviendo porque “saben que hay que recolocarse” y todo el mundo dentro del PSOE está pensando ya en el post sanchismo. Tal y como afirmó la periodista, internamente hay un movimiento “silencioso”, con cargos y dirigentes territoriales. La primera oposición organizada ha sido la del feminismo socialista, con Carmen Calvo y Adriana Lastra a la cabeza.

Con este negro panorama, todo el castillo sanchista se está derrumbando y desde la UCO ya advierten que viene un mes complicado para el presidente del Gobierno.

Sánchez tiene demasiadas preocupaciones encima que le roban el sueño y su cara es la máxima expresión de que esto no da para más. Culpa al fango, el acoso judicial, mediático, político y se trinchera bajo el “no sé nada”.