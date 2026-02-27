La alcaldesa socialista de Getafe se gasta 3,5 millones en comilonas y regalitos… ‘por decretazo como Sánchez’

La política en Getafe ha alcanzado un punto álgido con las acusaciones lanzadas por el Partido Popular contra la alcaldesa socialista Sara Hernández. El líder del PP en la localidad, Antonio José Mesa, ha denunciado un despilfarro de 1,5 millones de euros en los últimos tres años en conceptos como protocolo, publicidad, comidas y obsequios. Según advierten desde el partido, si esta tendencia continúa, la cifra podría ascender hasta 3,5 millones. Todo esto se habría aprobado «por decretazo», sin pasar por el debate plenario, una crítica que también dirigen hacia el Gobierno central.

Desde el Ayuntamiento alegan que esos gastos incluyen dietas de concejales de la oposición –incluyendo varios del propio PP– y obsequios institucionales como roscones navideños o botellas de aceite para los trabajadores. Sin embargo, Mesa reclama explicaciones en el Pleno y critica a la regidora por no actualizar información en el Portal de Transparencia, donde hay apartados desactualizados desde hace una década.

Orígenes del conflicto presupuestario

La controversia se desató al examinar los presupuestos para 2024, donde la Alcaldía había destinado inicialmente 80.000 euros a protocolo y representación. Según el PP, se añadieron 50.000 euros más mediante decreto, lo que elevaría la cantidad total a 130.000 euros, aunque el cierre final indica un gasto real de un millón de euros en estas partidas. Mesa aporta detalles específicos sobre los gastos: corazones de metacrilato, bolsas para regalos y aumentos «por la puerta de atrás» que suman hasta 140.000 euros anuales solo en comidas.

Este despilfarro presupuestario intensifica las tensiones políticas en Getafe, un bastión socialista liderado por Sara Hernández desde 2018.Y es que el actual equipo de gobierno sale muy caro, ya que su coste es de 12 millones de euros, además de otros 14 millones destinados a contenedores inservibles o 300.000 euros malgastados en emisoras policiales averiadas. Mientras tanto, aumentan las tasas por basura y las multas relacionadas con la zona de bajas emisiones (ZBE), lo que lleva a Mesa a afirmar que están «friendo a impuestos a los vecinos».

Otras polémicas paralelas incluyen denuncias sobre favoritismos dentro de la Policía Local (con un gasto adicional de 1,5 millones en horas extra), restricciones a una murga popular durante el Carnaval o ignorar las quejas del Colegio Sagrado Corazón sobre okupas. Incluso hay ecos del «caso Cerdán», relacionado con adjudicaciones poco claras para pantallas acústicas en la carretera A-42.Con ironía, Mesa se pregunta: «¿Comidas pagadas aquí con dinero destinado a Ábalos o a Cerdán?».