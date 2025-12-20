Extremadura: el PP se mide este domingo con VOX, ante un PSOE impotente, corrupto y desahuciado

Este domingo, Extremadura se prepara para unas elecciones autonómicas anticipadas que podrían marcar un antes y un después.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, decidió convocar estos comicios tras el bloqueo en los presupuestos provocado por VOX, que se negó a apoyarla sin condiciones.

Las encuestas -como ha ocurrido desde que se inició la campaña- no muestran una clara posibilidad de que el PP logre una mayoría absoluta, pero el partido confía en superar a toda la izquierda junta en número de escaños.

El PSOE, liderado por el imputado Miguel Ángel Gallardo, llega debilitado por investigaciones judiciales que lo vinculan con el hermano de Pedro Sánchez.

Los socialistas, quienes han gobernado la comunidad durante 36 de los 42 años de democracia, ven cómo su candidato se desploma en los sondeos.

Sánchez ha intentado posicionar a Santiago Abascal como el gran rival nacional, presentando a Gallardo como la única opción viable frente al pacto entre el PP y Vox.

La campaña, un pulso entre Guardiola y Abascal

La fase final de la campaña ha estado marcada por tensiones abiertas entre el PP y Vox. Guardiola ha optado por una estrategia más reservada, evitando debates y entrevistas, e incluso cuestionando el sistema electoral tras el robo de 124 votos por correo en Fuente de Cantos (Badajoz). Desde Génova respaldan esta acusación, que incluye la misteriosa desaparición de 14.000 euros en una caja fuerte calcinada.

Por su parte, Santiago Abascal ha llevado a cabo una intensa campaña, recorriendo la región más que nadie y exigiendo un «cambio de rumbo» ante lo que considera la «corrupción» del PSOE y la «estafa» del PP. Acompañó a su candidato, Óscar Fernández, en mítines centrados en las necesidades del campo y del voto joven rural. Vox no pierde oportunidad para criticar a Guardiola, acusándola de no revertir la «ruina socialista» y describiéndola como «altiva» y «nacionalista extravagante«.

En el seno del PP, Alberto Núñez Feijóo minimiza las amenazas lanzadas por Vox. Asegura que lograrán sacar diez puntos al PSOE, añadiendo que si ganan más escaños que toda la izquierda junta, Abascal no exigirá la cabeza de Guardiola. Su objetivo es gobernar con la abstención de Vox, desbloqueando así la legislatura sin ceder puestos clave.

Las encuestas ofrecen un panorama ilustrativo, aunque sin certezas absolutas:

Partido Escaños proyectados (media sondeos) Votos estimados Comparativa 2023 PP (Guardiola) 30-31 42-43% +2-3 (de 28) PSOE (Gallardo) 17-22 30-35% -6-11 (de 28) Vox (Fernández) 8-9 12-13% +3-4 (de 5) Unidas por Extremadura (De Miguel) 5 8-9% +1 (de 4)

Estos datos provienen de encuestas realizadas por NC Report, 40dB., SocioMétrica, Target Point y Data10.

Según las proyecciones demoscópicas, Guardiola se encuentra a solo dos escaños de alcanzar la tan ansiada mayoría absoluta (33 necesarios).

Sin embargo, internamente el PP maneja cifras que sugieren que podría estar a uno solo.

El partido celebra lo que consideran un «giro a la derecha» en una región tradicionalmente socialista, pasando de empatar en las elecciones pasadas a liderar con claridad.

El PSOE, entre impotencia y su desastre nacional

Los socialistas llegan a esta cita con sensaciones de «impotencia, corrupción y desahucio«, según palabras de sus rivales políticos. El procesamiento al que se enfrenta Gallardo por presunto enchufismo relacionado con el hermano de Sánchez ha pesado sobre toda su campaña. Una encuesta publicada por Hoy reveló que tres de cada cuatro votantes socialistas estarían dispuestos a cambiar su apoyo hacia otro candidato.

A pesar del complicado panorama, Pedro Sánchez ha participado en tres mítines defendiendo que «la derecha tiene un problema con la extrema derecha«. Presenta a Gallardo como el bastión contra Vox; sin embargo, el adelanto electoral les tomó desprevenidos. Aún sienten la pérdida reciente del antiguo líder regional, Guillermo Fernández Vara, quien empató con Guardiola en las elecciones anteriores.

La formación Unidas por Extremadura, liderada por Irene de Miguel, podría captar votos desencantados del PSOE al alcanzar hasta cinco escaños. Sin embargo, sumando los votos del PSOE con los de Unidas no alcanzarían ni cerca los números necesarios para lograr una mayoría absoluta.

Antecedentes: del bloqueo al adelanto

En las elecciones pasadas de 2023, Guardiola empató en número de escaños con el PSOE (28 cada uno), pero gracias al apoyo puntual de Vox (5), logró ser investida sin entrar en coalición. Aunque Guardiola rechazó formar alianzas debido a desacuerdos sobre violencia machista, el bloqueo presupuestario forzó finalmente estas elecciones anticipadas. Este movimiento era arriesgado: Vox podía ganar terreno según indican las encuestas.

A nivel nacional, Sánchez utiliza los resultados como parte fundamental de su narrativa política. Recuerda cómo en 2023 logró retener Moncloa pese a perder territorios clave. Sin embargo, el calendario navideño diluye los efectos inmediatos: lotería y celebraciones llenan los días previos… Pero 2026 traerá consigo Aragón como otro reto para el PP.

Vox ha roto alianzas en Valencia y otros lugares para desgastar al PP mientras enfrentan crisis como las provocadas por DANA. En Extremadura exigen acciones concretas más allá de cargos políticos similares al reciente cambio ocurrido con Carlos Mazón.

Posibles consecuencias: pactos y estabilidad

Sin una mayoría absoluta clara, parece evidente que un pacto entre PP-Vox sería el camino más lógico aunque no exento de fricciones internas. Vox tiene la llave del gobierno pero exigirá control sin ocupar sillones directos. El PP espera poder gobernar con solo su abstención formalmente garantizada como mensaje claro hacia la estabilidad regional.

Si Vox logra aumentar significativamente su representación parlamentaria tras estos comicios, Guardiola tendría que negociar durante las festividades navideñas. Desde Génova celebran cualquier victoria que les permita superar a sus rivales izquierdistas; no obstante, Feijóo ve en Vox un obstáculo para establecer pactos con formaciones como PNV durante las elecciones generales.

La izquierda no parece sumar fuerzas: mientras el PSOE atraviesa una crisis profunda, Unidas se presenta como fuerza testimonial. Regionalistas como Juntos por Extremadura podrían dar sorpresas alcanzando algún escaño (su porcentaje fue del 3.7% en 2023).

Históricamente socialista, Extremadura consolida ahora su giro hacia posiciones más conservadoras bajo liderazgo azul. Guardiola aspira a integrarse junto a figuras como Ayuso o Moreno como líderes sin necesidad de socios políticos adicionales.

Otras formaciones menores como Levanta Extremadura o Cáceres Viva buscan hacerse un hueco dentro del complejo panorama electoral actual.

Curiosamente se destaca cómo Abascal ha pasado más días haciendo campaña que su propio candidato local; además Guardiola optó por ocultar el logo del PP en los sobres electorales para reforzar su imagen personal ante los votantes. En Fuente de Cantos se reemitirán los votos robados; sin embargo, las dudas persisten sobre esa caja fuerte vacía que aviva sospechas relacionadas con posibles irregularidades electorales pasadas. Vox está viendo crecer su apoyo entre votantes jóvenes rurales justo cuando Extremadura enfrenta cifras récords históricas desempleo acumuladas durante décadas bajo gobiernos socialistas.